Schon vor einigen Monaten wurde der Bankomat beim Nahversorger „Unser G’schäft“ abgebaut – und es wird sicher keiner mehr installiert. Das Zahlen mit Karte wird gerade in Zeiten wie diesen immer verbreiteter.

„Es gibt aber nun die Möglichkeit, im ,G’schäft‘ im Zuge eines Einkaufs zu den Öffnungszeiten auch Bargeld – maximal 200 Euro – gebührenfrei zu beheben, und das wird vor allem von der älteren Bevölkerung ganz gut angenommen“, erklärt „Unser G’schäft“-Obmann Otto Ivan.

Dabei hatte die Gemeinde jahrelang um den Erhalt des Bankomaten „gekämpft“, nachdem vor etwa fünf Jahren der Geldausgabeautomat im Ort entfernt worden war. Die Firma Euronet hatte dann nach intensiven Bemühungen der Gemeinde einen Bankomaten an dem neuen Standort beim Lebensmittelgeschäft errichtet und pro Abhebung eine Transaktionsgebühr verlangt. „Aber auch das war schlussendlich für einen wirtschaftlichen Betrieb zu wenig“, sagt Bürgermeister Erich Polz. Damit befinden sich auf der rechten Donauseite die nächsten Bankomaten in Mautern und in Melk.