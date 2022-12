Vater und Tochter bezwangen Spitzkoppe in Namibia

Werbung

1971 arbeitete der ehemalige Zivilingenieur Josef Mayer (74) in Südafrika. Seither träumte der Afrika-Fan davon, einmal die 1728 Meter hohe Spitzkoppe in Namibia zu besteigen. Jetzt erfüllte sich der begeisterte Bergsteiger und Bergretter den Traum gemeinsam mit Tochter Barbara (20).

„Froh, dass ich das gemacht habe“, ist Mayer nach der anstrengenden Tour. „Aber wenn ich gewusst hätte, wie schwer das ist, hätte ich das nicht gemacht!“ Der Berg wird oft als das „Matterhorn Namibias“ apostrophiert, weil der Granitgigant mitten in einer Hochebene steht und diese dominierend überragt. Mayer und seine Tochter nahmen das Abenteuer um 5 Uhr Früh in Angriff, um den Sonnenaufgang am Berg zu erleben.

Nur für Schlanke: Teilweise führt der Weg nach oben durch enge Spalten. Foto: privat

Begleitet vom lokalen Tourenführer Richard Morsbach ging es steil nach oben. Teils durch enge Spalten wurden die 700 Höhenmeter Differenz zurückgelegt. Nur weil dort noch Winter (in der Zeit unseres Sommers bzw. Herbstes) war, konnte man das Abenteuer überhaupt in Angriff nehmen – sonst bekommt es dort bis zu 40 Grad im Schatten! Bei der Tour ist man völlig auf sich allein gestellt. Das Bergsteigen ist dort ein Balanceakt ohne Netz. Bergrettung oder gar Rettungshubschrauber gibt es nicht, in die Hauptstadt Windhoek sind es mehrere 100 Kilometer.

„Dieses Vorhaben, das ich schon vor Corona geplant hatte, war sicher eines meiner schwersten“, erzählt der erfahrene Tourenführer des Alpenvereins. „Aber meine Abenteuerlust ist noch nicht verloren gegangen, und der Gipfelsieg mit dem tollen Ausblick war eine Entschädigung für die Mühen.“ Gefeiert wurde der Gipfelsieg von Mayer und seiner Tochter anschließend übrigens mit einer Flasche Grünem Veltliner Federspiel des Hauers Günther Kendl aus Rührsdorf zu einer Jause mit ebenfalls aus Österreich mitgebrachter Knoblauchwurst.

