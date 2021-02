Viel bestaunt und oft fotografiert wird zurzeit die Strom-Boje, die im Hafen in Joching auf dem neuen Katamaran „Edith 2“ auf ihren Einsatz wartet.

„Sobald der gerade zu hohe Donaupegel wieder auf 300 gesunken ist, wird die neue, in allen wichtigen Details verbesserte Strom-Boje 100 bei Kienstock eingehängt, in Betrieb genommen und auf ihre Serientauglichkeit überprüft“, informiert ihr Erfinder Fritz Mondl (Aqua Libre GmbH).

Entwickelt und getestet wird die Strom-Boje bereits seit 15 Jahren. In der Donau bei Kienstock wurde damit schon jahrelang Strom erzeugt und ins Netz eingespeist, Mondl hat auch Ehrungen und Preise für seine Erfindung erhalten.

Der geplante Strom-Bojen-Park liegt bislang allerdings auf Eis. Mondl möchte aber dieses zum Teil schon genehmigte Projekt in der Wachau wieder aufleben lassen. „Die Zeit ist reif, noch nie waren die Bedingungen für die erneuerbare Energie so günstig wie jetzt, wir sollten sie nützen“, sieht er nun nach seinem Neustart und mit neuen Partnern zuversichtlich in die Strom-Bojen-Zukunft.

Infos: www.aqua-libre.com