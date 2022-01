Zwei Bergrettungseinsätze: Mauterner mit Tau gerettet

Die milden Temperaturen und das schöne Wetter rund um den Jahreswechsel bescherten der Bergrettung Wachau einen Altjahres- und einen Neujahreseinsatz, jeweils im Bereich Seekopf.

Am frühen Nachmittag des 31. Dezember wurden die Einsatzkräfte zu einer 58-Jährigen alarmiert, die zwischen Seekopf und Hirschwand zu Sturz gekommen war. Dabei hatte sie sich eine Knöchelfraktur am rechten Fuß zugezogen. Ein Bergrettungsarzt war zufällig privat in der Nähe des Unfallortes unterwegs und leistete Erste Hilfe. Anschließend wurde die verunfallte Person mittels Gebirgstrage über unwegsames Gelände zum Einsatzfahrzeug der Bergrettung transportiert und ins Kremser Universitätsklinikum gebracht.

Im neuen Jahr wurde die Mannschaft der Bergrettung Wachau gleich am 2. Jänner zu Mittag zu einem neuerlichen Einsatz im Bereich Kienstockspitze/Seekopf alarmiert.

Ein 40-Jähriger aus der Stadtgemeinde Mautern war im felsdurchsetzten Gelände gestürzt und hatte sich Verletzungen am Kopf zugezogen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Verletzte vom Bergrettungsarzt erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber Christophorus 15 mittels Taubergung aufgenommen und ins Krankenhaus transportiert.