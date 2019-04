Andrea Berg tritt bei "Starnacht aus der Wachau" auf .

Bei der "Starnacht aus der Wachau" am 20. und 21. September wird Schlagersängerin Andrea Berg auf der Bühne stehen. Weiters angekündigt wurden in einer Aussendung am Dienstag Auftritte von Maite Kelly, Wincent Weiss, Ross Antony und Die Nockis. Der Ticketverkauf ist bereits im Gange.