„Der Platz hier ist einmalig“: Edgar Böhm, Unterhaltungschef des ORF, weiß, warum die Starnacht aus der Wachau – zum bereits siebenten Mal – wieder am rechten Donauufer gegenüber Dürnstein über die Bühne geht. Am Freitag, 14. September (Generalprobe), und Samstag, 15. September (Show, Aufzeichnung), werden neben der Musik auch wieder wunderschöne Bilder aus der Wachau zu sehen sein.

Landes-Zusage für drei Starnacht-Termine

Einen Vorgeschmack auf den Event gab es bei einer Präsentation im Schlosshotel Thiery in Dürnstein. Veranstalter Martin Ramusch von ip-media, der auch die Starnacht am Wörthersee ausrichtet, dankte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für eine erstmalige Drei-Jahres-Zusage („Da fällt die Planung um vieles leichter“) und dem ORF-Landesstudio für die gute Kooperation. „Die Starnacht gehört mittlerweile zur Wachau, hat eine große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung“, betonte Mikl-Leitner.

Auf der Bühne wird man heuer unter anderem das Duo Simone Stelzer und Charly Brunner (die beiden sind übrigens auch privat ein Paar), den 25-jährigen Durchstarter Luke Andrews (Lukas Andreas Ehrenhöfer aus Feistritz am Wechsel), Helmut Lotti, Semino Rossi, Francine Jordi oder auch Rock-Röhre Kim Wilde und Shooting-Star Ina Regen erleben können. Alfons Haider, seit zehn Jahren Starnacht-Moderator, wird wieder an der Seite der Deutschen Barbara Schöneberger durch die Show führen – für ihn der mittlerweile 20. Starnacht-Auftritt.

Der Aufbau der 30 Meter breiten und 14 Meter hohen Bühne geht relativ rasch: Ab Mittwoch wird in der Woche vor dem Event in Rossatzbach gearbeitet. Insgesamt 80 Mitarbeiter sind vor Ort, 400 Scheinwerfer werden aufgestellt, elf Kameras, darunter eine auf einer Zille und sechs Funkkameras, sorgen für beste Übertragung, informierte Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF.

Starnacht trotz Flutschutzanlage

Der Platz an der Donaulände in Rossatzbach sei ideal für den Event, werde allerdings in zwei Jahren durch den Bau des geplanten Hochwasserschutzes etwas anders aussehen, informierte Bürgermeister Erich Polz. „Aber wir haben schon eine Vorstellung davon, wie wir auch in Zukunft wieder alles optimal über die Bühne bringen“, so Polz.

Die Show wird am Samstag aufgezeichnet und eine Woche später, am 22. September, in ORF 2 übertragen. Zeitgleich gibt es auch eine Übertragung in Radio NÖ, und es besteht auch wieder eine Kooperation mit dem deutschen Sender MDR. Etwa eine Million Zuschauer werden bei dessen Ausstrahlung gezählt, in Österreich sind es knapp 600.000.