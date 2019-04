In nur 15 Monaten soll die neue Bezirksstelle des Roten Kreuzes fertig sein. Landesrat Ludwig Schleritzko meinte beim Startschuss für das Projekt, der mit dem Spatenstich erfolgte: "Was lange währt, wird endlich gut."

Höchste Zeit für Neubau

Einig waren sich alle Redner darin, dass es höchst an der Zeit war, den knapp 500 Mitarbeiterin am Standort Krems, die unter anderem die Sanitäts-Versorgung in 26 der 31 Gemeinden in Stadt und Bezirk Krems besorgen, ein neues Zuhause zu bieten. Einerseits platzt die zuletzt 1992 erweiterte Bezirksstelle aus allen Nähten (Autos müssen im Freien stehen!), andererseits müsse man den zahlreichen Freiwilligen bei ihrem zeitintensiven Tätigkeit ein ansprechendes Umfeld bieten.

Bau zeitgleich mit Abriss

An die zahlreichen anwesenden Helfer sowie zahlreiche Bürgermeister aus dem Betreuungsgebiet wendeten sich Stadtchef Reinhard Resch, Niederösterreichs Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll und Landesrat Schleritzko. Seit dieser Woche rollen die Baumaschinen. Zugleich mit dem Beginn des Neubaus am Mitterweg wird sukzessive der Altbau abgetragen. Schon im kommenden Jahr wird die Eröffnung erfolgen.

