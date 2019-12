Die Weihnachtsfeier der Rotkreuz-Bezirksstelle Krems bot wieder Gelegenheit, den hunderten großteils ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz "aus Liebe zum Menschen" (so das Motto des RK) zu danken. Beachtliche Leistungen erfuhren ihre Würdigung.

Die Bezirksstellenführung hatte zu einem gemütlichen Abend in die Römerhalle Mautern geladen, wo neben einer Vielzahl an Beförderungen auch besondere Auszeichnungen im Mittelpunkt standen. Perfekt organisiert hatte die Ehrungen Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Türk, überreicht wurden sie von Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner und seinem Stellvertreter Markus Pöschl.

50 Jahre beim Roten Kreuz

Zu den höchst geehrten Mitarbeitern gehörten an diesem Abend Reservist Anton Schöbinger, der der Organisation seit 50 Jahren angehört und mit dem Dienstjahresabzeichen in Gold dekoriert wurde. Ebenfalls Gold - für 40 Jahre - erhielt der Rotkreuz-Arzt Hannes Winkler, längst ein Urgestein der Bezirksstelle Krems.

Enorm viele Stunden geopfert

Für besonders viel Zeitaufwand bedankt wurden mit Stundenspangen in Gold Johann Netter (5.000), Klaus Wölfl, Peter Hagmann (je 6.000) und Andreas Tauber (7.000). Für 5.000 Ausfahrten mit der Fahrtenspange in Gold ausgezeichnet wurde Alexander Strondl, Gold für 6.000 Ausfahrten ging an Thomas Weingartner.

Tombolapreise machten Freude

Bereits zum zweiten Mal fand eine Verlosung von Tombolapreisen, die Partner und Freunde des Roten Kreuzes zur Verfügung gestellt hatten. Als Glücksengerl fungierten die Geschwister Leo und Clemens Wenninger. Unter den mehr als 50 Gewinnen (unter anderem Tankgutscheine, Kabarettkarten, verschiedene Sachpreise, ...) stachen besonders die drei Hauptpreise hervor.

Helikopter-Flug als Hauptpreis

Zwei Karten für das Konzert mit Elina Garanca in Göttweig (Promptmarketing) gingen an Josef Lackner, zwei Nächte im Lebensresort Ottenschlag (NÖN) wird Christoph Neuherz verbringen, und einen Helikopterrundflug für vier Personen (Helikopter Tours Eder) gewann Alexander Strondl.

Abschied von Irene Galle

Mit einem "flüssigen Geschenk", zwei Flaschen Henry Dunant-Wein aus dem Hause Bründlmayer in Langenlois, dankten Brunner, Pöschl und Türk schließlich auch noch der langjährigen Blutspendebetreuerin des Bezirks Krems, Irene Galle, die ihrerseits Dank für die regionale Unterstützung der Abnahme-Aktionen abstattete. Für das leibliche Wohl sorgte in bewährter Manier das Team von Harry's Gastrotainment.