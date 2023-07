„Nachbarschaftshilfe Plus“ gut verankert

Anfang Juli fand die Vorstandssitzung des 2017 gegründeten Vereins „MIT EUCH - FÜR EUCH“ im Sitzungssaal der Marktgemeinde Pölla statt. Der Verein fungiert als Träger des Sozialprojekts „Nachbarschaftshilfe Plus“ (NH Plus). Bei der Sitzung zogen die Vorstandsmitglieder über die bisherigen Aktivitäten Bilanz und diskutierten über aktuelle Entwicklungen und die strategische Weiterentwicklung des Projekts.

Seit seinem Start erfreut sich die NH Plus in den mittlerweile sieben teilnehmenden Gemeinden - Göpfritz an der Wild, Lichtenau im Waldviertel, Pölla, Rastenfeld, Röhrenbach, Sankt Leonhard am Hornerwald und Schweiggers - einer außerordentlich positiven Resonanz. NH Plus fungiert als Plattform, vor allem ältere Menschen bei Besorgungen und Tätigkeiten des Alltags zu unterstützen - und zwar mit ehrenamtlichen Helfern. Zu den Tätigkeiten zählen beispielsweise Fahrdienste zum Arzt, zur Apotheke oder zum Supermarkt, aber auch gemeinsame Spaziergänge und Kartenspiel-Nachmittage.

Sehr große Hilfsbereitschaft und Nachfrage nach „Smart Cafés“

So wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 bereits über 1.800 Dienste vermittelt und von den freiwilligen Helfern merh als 2.300 ehrenamtliche Stunden geleistet. Diese Zahlen unterstreichen das Engagement und die Hilfsbereitschaft, welche in den Gemeinden für ältere Mitbürger aufgebracht werden.

Eine besondere Nachfrage und positive Resonanz erfuhren die angebotenen „Smart Cafés“. Bei diesen Treffen erhalten die Teilnehmer in gemütlicher Atmosphäre individuelle Unterstützung bei der Bedienung ihres Smartphones und können sich miteinander austauschen.

Kooperation mit den „Community Nurses“ war Erfolgrezept

Viele weitere Synergieeffekte konnten durch die Kooperation mit den „Community Nurses“ gehoben werden: Das gemeinsame Anliegen ist, die Lebensqualität älterer Personen durch Unterstützung im Alltag und durch Förderung der Gesundheit zu steigern.

Der Verein „MIT EUCH - FÜR EUCH“ heißt interessierte Helfer jederzeit herzlich willkommen - Informationen gibt es bei den Koordinatoren in den jeweiligen Gemeindeämtern.