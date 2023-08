Waldsee Neubau-Ekazent: Naturjuwel vor dem Aus

Eine Immobiliengesellschaft errichtete in den 1960-er Jahren am Reislingbach in der Nähe des Ortes Neubau einen Waldsee und eine kleine Wohnhaussiedlung. Das Gewässer in Neubau-Ekazent bereicherte die lokale Fauna: Der Teich wurde Heimat vieler Fischarten, vor allem des Karpfen, aber auch von Schwänen, Teichhühnern, Silberreihern und Bibern.

Privater Investor setzte Plan nicht um

Der Waldsee war nach seiner Errichtung jahrzehntelang im Besitz der Marktgemeinde Krumau am Kamp. Nachdem das Hochwasser im Jahr 2002 die Wehranlage des Waldsees unterspült hatte, entschloss sich die Gemeinde im Jahr 2004 für den Verkauf des Teichs an einen privaten Investor, der den Teich revitalisieren und eine Fischzucht betreiben wollte. Aus welchen Gründen der neue Eigentümer sein Vorhaben nicht umsetzen konnte, war nicht zur Gänze aufklärbar - für eine Stellungnahme war er nicht erreichbar. Die Reparatur der Wehranlage unterblieb.

Waldsee ist belastet und „herrenlos“

Das ursprünglich mehr als ein Hektar große Gewässer liegt in zwei Katastralgemeinden und besteht aus sechs Einzelgrundstücken. Die Fischereirechte befinden sich nicht beim Grundeigentümer. Im Jahr 2016 ist das Wasserrecht erloschen. Heute ist der Waldsee durch (vollstreckbare) Pfandrechte belastet. Mit der Dereliktionserklärung vom 15. März 2021 gab der letzte Besitzer sein Eigentum am Waldsee auf - der Waldsee wurde somit „herrenlos“.

Der Waldsee Neubau-Ekazent umfasste ursprünglich mehr als einen Hektar Fläche. Foto: NÖ Atlas

Der behördlich angeordnete Rückbau der kaputten Wehranlage wird nun vollstreckt. Die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von rund 110.000 Euro müssen aufgrund der „Herrenlosigkeit“ von der öffentlichen Hand getragen werden.

Rettung des Waldsees wäre sehr komplex und teuer

Anrainer Christopher Wienerroither, Umweltstadtrat Erich Starkl und Gemeinderat Martin Schildorfer evaluieren seit längerem Möglichkeiten für eine Rettung des Waldsees. „Wasser ist Leben! Ein Erhalt des Waldsees ist nicht nur für die Siedlung sondern die natürliche Vielfalt vor Ort wesentlich“, so Starkl. Tatsächlich ist seit dem Ablassen des Teichs der Borkenkäfer in angrenzende Waldstücke eingefallen, auf der ehemaligen Wasserfläche breitet sich ein Schilfgürtel rasant aus.

Auch als Löschwasser-Reservoir wichtig

„Eine Rettung des Teichs muss nicht zwangsläufig mit der Wiederherstellung eines Fisch- oder Badeteichs erfolgen - auch die Schaffung eines Biotops oder eines Löschwasserteichs wären Ansatzpunkte“, so Starkl weiter. Es wurden auch Ideen für eine Weiterentwicklung in touristischer Hinsicht - beispielsweise mit der Schaffung eines Campingplatzes - genannt. Auch wenn in den angrenzenden Dörfern Neubau und Moritzreith durch weitere kleinere Teiche und Bassins ausreichend Löschwasser für Brandeinsätze vorhanden ist, hält FF-Abschnittskommandant Ernst Feichtinger in seiner Auskunft allgemein fest, dass vorbeugender Brandschutz besonders wichtig ist: „Ich begrüße jede funktionierende Löschwasserstelle, besonders in dieser trockenen Jahreszeit.“

Neuer Eigentümer wird dringend gesucht

Einer Inbesitznahme der Seegründe durch die Anrainer, die wohl unmittelbar das größte Interesse an einer Rettung des Gewässers hätten, misst Christopher Wienerroither keine besonders guten Chancen bei: Die meisten Eigentümer seien ältere Pensionisten oder teilweise bereits die Erben verstorbener Nachbarn, welche kaum noch Bezug zur Ekazent-Siedlung hätten.

Ein neuer Eigentümer müsste folglich nicht nur in einen neuen Damm investieren, sondern auch eine Einigung mit den Gläubigern erreichen und das Wasserbenutzungsrecht wiedererlangen. Ob die „Übernahme“ des Teichs für die Stadtgemeinde Gföhl Thema ist? Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger winkt zum jetzigen Zeitpunkt ab: „Bevor die Gemeinde ein Projekt startet, muss die komplexe Rechtsgrundlage geklärt sein.“