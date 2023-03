JVP-Bezirksobmann fordert Erleichterungen fürs Eigenheim

In der jüngsten Nationalratssitzung wurde das Bestellerprinzip bei Maklergebühren beschlossen. Das heißt, ab 1. Juli 2023 hat derjenige die Kosten zu tragen, der dem Makler den Auftrag erteilt.

Viele Menschen aus Region betroffen

Besonders erfreut über diesen Beschluss zeigt sich der junge Waldviertler Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner: „Dank der Gesetzesänderung ersparen sich in Zukunft viele Mieter in Österreich die Maklergebühren und können das ersparte Geld gleich als Startkapital für die eigenen vier Wände verwenden. Das betrifft zum Beispiel auch viele Waldviertler Studenten und Wochenpendler.“

Wichtige Unterstützung zum Start

Nun soll es ebenso Entlastungen für junge Menschen geben, die sich ihr erstes Eigenheim leisten wollen. Konkret wird über die Abschaffung der Grunderwerbssteuer und der Gebühr für Grundbucheintragung in Höhe von 1,1 Prozent des Kaufpreises diskutiert. „Es muss möglich sein, dass sich junge Menschen durch ihre Arbeit etwas aufbauen können!“ betont Brandweiner und unterstützt die Idee der Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, die auch den Anstoß für die Änderung bei den Maklergebühren gegeben hat. Derzeit beträgt die Grunderwerbssteuer in Österreich 3,5 Prozent, was im Falle eines Hauskaufes im Wert von 500.000 Euro Kosten in Höhe von 17.500 Euro bedeutet.

Weigl: „Jungen eine Perspektive geben!“

„Dieses Geld könnten viele junge Familien gut brauchen. Daher werde ich mich auch weiter für diese Entlastungsmaßnahme einsetzen“ so der Jungabgeordnete. Unterstützung für dieses Vorhaben kommt vom Kremser JVP-Bezirksobmann Thorsten Weigl: „Es wird immer schwieriger, sich den Traum der eigenen vier Wände zu verwirklichen. Daher begrüße ich jede Form der Unterstützung, um den jungen Menschen auch bei uns im Bezirk Krems eine Perspektive zu geben.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.