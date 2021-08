Nach ihrem vielbeachteten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Gewichtheberin Sarah Fischer seit Mittwochabend wieder zurück in Österreich. Am Freitagmittag gab es für die Rohrendorferin, die im Superschwergewicht der Damen den zehnten Platz belegte, einen Empfang in Krems. Auf Initiative von ÖVP-Stadträtin Doris Berger-Grabner gratulierten der 20-Jährigen am Pfarrplatz unter anderem auch Sportstadtrat Albert Kisling (SPÖ) und die Stadträte Helmut Mayer (SPÖ), Günter Herz (SPÖ) und Sonja Hockauf-Bartaschek (ÖVP).

Otto Raimitz lud auf Glaserl Sekt ein

Wenige Meter weiter, im Restaurant Marktspiel am Täglichen Markt, überbrachte dann auch noch Gastronom Otto Raimitz, der die Spitzensportlerin seit Jahren finanziell unterstützt, seine Glückwünsche. Bei einem Glas Sekt schilderte Fischer einer kleinen Journalistenrunde ihre Eindrücke aus Tokio.

Ewald Fischer übt Kritik an "Sportstadt Krems"

Papa und Trainer Ewald Fischer nutzte die Gelegenheit und brachte ein Anliegen vor. In ihrer Stamm-Trainingsstätte, der Kremser Sporthalle, habe seine Tochter nicht einmal eine eigene Umkleide. "Sarah muss sich mit den Burschen umziehen. Wir reden immer von der Sportstadt Krems, aber das ist ihr nicht würdig." Berger-Grabner, die das Pressegespräch moderierte, will sich der Sache im Gemeinderat annehmen.