IMC Krems: Stressfreie Ferien für Eltern der kleinen Forscher

Die Betreuung der Kinder stellt berufstätige Eltern besonders in den Sommerferien vor Herausforderungen. Das IMC Krems bietet deshalb als familienfreundlicher Arbeitgeber für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zweiwöchige, kostenlose Ferienbetreuung. Spaß und Action sowie erste Einblicke in die spannende Welt der Forschung sind garantiert.

Vereinbarkeit von Beruf oder Studium und Familie

Bereits seit Jahren werden am IMC Krems unterschiedlichste Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie gesetzt. „Wir wissen, dass die Vereinbarkeit von Familienleben und Arbeit oft herausfordernd sein kann“, so Monika Zwirner, die Leiterin des Bereich Human Ressources (Personalwesen, Anm.). „Daher ist es uns ein Bedürfnis, unser IMC-Team hier zu unterstützen. Mit unserem Programm ‚Family matters‘ bieten wir verschiedenste Maßnahmen, um Familie und Beruf bzw. Studium leichter in Einklang zu bringen.“

Ferienbetreuung ist eines von vielen Angeboten

Zu diesen Aktivitäten gehören neben Kinderbetreuungsangeboten und Hebammenberatung auch Wiedereinstiegsprogramme, flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, Bildungskarenz sowie ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot und diverse Benefits für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Studierenden und Lehrenden. Eine Initiative davon ist ein hochwertiges Ferienbetreuungsangebot für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während zwei Wochen in den Sommerferien.

Derzeit wird Eltern-Kind-Raum eingerichtet

Das Angebot umfasst ein vielseitiges Ferienprogramm mit einer verlässlichen Betreuung in den Räumlichkeiten am IMC Krems. Pädagogisches Fachpersonal begleitet die vier- bis zehnjährigen Kinder dabei während der unterschiedlichsten Aktivitäten. Am Forschertag konnten die Kinder unterschiedlichste naturwissenschaftliche Experimente ausprobieren und Hochschulluft schnuppern. Derzeit wird am IMC Krems ein Eltern-Kind-Raum eingerichtet, der ab September Studierenden, Mitarbeitern und Lehrenden für die Betreuung zur Verfügung steht. Somit ist eine weitere stetige Fortsetzung und Ausweitung der Maßnahmen als familienfreundliche Hochschule sichergestellt.