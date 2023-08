Ende August endet eine Ära: Gedersdorfs Ortschef tritt ab

„28 Jahre im Gemeinderat, davon zehn Jahre als Bürgermeister sind genug!“, erklärt Gedersdorfs Bürgermeister die Gründe für seinen Rücktritt. Er zieht sich mit dem morgigen Tag (Dienstag, 29. August) aus der Politik zurück. Mit ihm geht eine langjährige Vertraute: Erika Waldum verlässt nach 20 Jahren die Politik. Der „Flurfunk“ will wissen, dass Gemeindeparteiobmann Stefan Löffler der Nachfolger Brandls werden soll. Der aber will nichts sagen: „Der Gemeinderat stimmt am 11. September darüber ab.“

28 Jahre in der Gemeindepolitik

Franz Brandl zieht eine positive Bilanz: 28 Jahre, vier Monate und 25 Tage war er im Gemeinderat. Davon zehn Jahre, ein Monat und 14 Tage als Gemeindechef, drei Jahre, drei Monate und zehn Tage als Vizebürgermeister, und insgesamt 15 Jahre im Gemeindevorstand. Auch sonst ist er aktiv: Seit 1978 Mitglied der Feuerwehr Theiß (davon 12 Jahre als Leiter des Verwaltungsdienstes), aktiver Fußballer und später Trainer beim SC Rohrendorf. Und auch im Pfarrgemeinderat der Pfarre Theiß stand Brandl im Einsatz.

Bürgermeister konnte vieles umsetzen

Vieles konnte er in der Gemeinde Gedersdorf als Ortschef umsetzen: Die Fertigstellung des Hochwasserschutzes am Kamp, der Ankauf von interaktiven SMART-Boards für die Volksschule, die Gründung einer Dorferneuerung in den Katastralgemeinden Brunn im Felde, Gedersdorf und Stratzdorf, der Neubau eines neues Feuerwehrhauses für die Feuerwehr Gedersdorf und die Beschaffung eines neues Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr sind nur einige davon.

Geschäftsführende Gemeinderätin Erika Waldum blickt ebenso zufrieden auf ihre vergangenen 20 Jahre zurück: Zehn Jahre führte sie höchst erfolgreich den Tourismusausschuss der Gemeinde.

Möglicher Nachfolger hält sich noch bedeckt

Gemeindeparteiobmann Stefan Löffler wird zwar hinter der Hand als (logischer) Nachfolger von Bürgermeister Franz Brandl gehandelt, will sich dazu aber nicht äußern. „Die Entscheidung trifft der Gemeinderat“, ist seine dürre Erklärung dazu. Bei der satten ÖVP-Mehrheit in der Gemeinde sollte es wohl eher nicht schwer sein, eine entsprechende Entscheidung herbeizuführen. 14 Sitze hält dort derzeit die ÖVP, fünf die SPÖ und zwei die FPÖ.