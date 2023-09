Pilzbelastung in Bergerner Sporthalle: „Akros“ mussten auswandern

Die Sporthalle in Oberbergern ist für die Ausübung sportlicher Tätigkeiten gesperrt. Einem Gutachten zufolge ergaben Luftkeinmzahlproben eine zu hohe Pilzbelastung für die sogenannte Nutzungsklasse zwei, die sich auf einen geschlossenen Raum bezieht, in dem Kinder und Erwachsene Sport betreiben. Leidtragende sind die Kremser Sportaktrobatinnen, die die Trainingsstätte täglich nutzten.

Nach einem schriftlichen Hilferuf an die politischen Verantwortungsträger in Krems konnte der 200 Mitglieder starke Verein Anfang dieser Woche Ausweichquartier in den Österreichhallen beziehen. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine vorübergehende Lösung. Die in die Jahre gekommene Veranstaltungshalle steht nur bis Ende Oktober zur Verfügung.

Der Vorstand der Union Sportakrobatik Krems bemüht sich nun darum, nach der Übergangsphase in den nahe gelegenen Stadtsaal übersiedeln zu können, der sich im Eigentum der Familie Becker befindet. Das Problem dabei: die Kosten. „Eine Dauermiete des Stadtsaals bis ins Frühjahr 2024 wäre denkbar, jedoch nur mit finanzieller Unterstützung der Stadt auch wirklich umsetzbar. Wir hoffen auf die dringend erforderliche Subvention, um den Trainingsbetrieb über den Winter aufrechterhalten zu können“, teilt Obfrau Kornelia Kozyga mit.

Kremser Akrobatinnen gehören zu Österreichs Elite

Die Zeit drängt bereits. Im Frühjahr 2024 findet die Sportaktrobatik-Weltmeisterschaft statt. Sechs Teams des in Österreich zur sportlichen Elite gehörenden Vereins haben ihr Interesse bekundet, bei den Qualifikationswettkämpfen um die begehrten Startplätze zu kämpfen. Eine intensive Vorbereitung in einer geeigneten Trainingsstätte ist eine Grundvoraussetzung dafür. Noch im Oktober nehmen mit Celina Loidl und Livia Haizinger übrigens zwei Aushängeschilder der Union Sportaktrobatik Krems an den Europameisterschaften teil.

Sportstadträtin Bernadette Laister will einen Antrag für eine außerordentliche Subvention zugunsten der Union Sportakrobatik Krems im Gemeinderat einbringen. Foto: Georg Pomaßl

Die Politik hat dem Verein ihre Unterstützung zugesagt. Sportstadträtin Bernadette Laister (ÖVP) will einen Antrag für eine außerordentliche Subvention im Gemeinderat einbringen. Die nächste Sitzung findet am 27. September statt. FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer hat in der Causa Kontakt mit Landeshauptfrau-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer aufgenommen.

Wie es nach dem kommenden Winter für die Sportakrobatinnen weitergeht, steht indes noch in den Sternen. „Das große Ziel wäre, in einer eigenen Trainingshalle, einem bereits öfter besprochenem Sport- und Veranstaltungszentrum in Krems trainieren zu können“, formuliert Kozyga einen Wunsch. Bei der Opposition läuft sie damit offene Türen ein. „Für viele Vereine sind die Hallenkapazitäten in Krems knapp, daher müssen wir mit den Planungen für eine zusätzliche Sporthalle so rasch wie möglich starten“, sagt Laister. Die Volkspartei stehe an der Seite der Vereine, es benötige aber ein Bekenntnis aller Fraktionen, um den Sport in Krems weiterzuentwicklen.

Investor in den Startlöchern, Grundstück fehlt

Bedarf für eine zweite Sporthalle moniert nicht nur die Union Sportaktrobatik, sondern auch der UHK Krems. 17 männliche und weibliche Nachwuchsmannschaften trainieren derzeit unter dem Schirm des Handball-Bundesligisten. Die Verantwortlichen stoßen punkto Trainingsmöglichkeiten seit geraumer Zeit an ihre Grenzen. Mit Hauptsponsor Erich Erber konnte der Verein bereits vor rund zwei Jahren einen Investor für das Vorhaben gewinnen, Fortschritte blieben bisher aber aus. „Die Problematik mit dem passenden Ort, einem geeigneten Grundstück, haben das Projekt vorerst sanft entschlummern lassen“, drückte UHK-Obmann Alexander Hofmann kürzlich sein Bedauern für den Ist-Zustand aus.

FPÖ-Stadtrat Christoph Hofbauer kritisiert den Ist-Zustand als "unhaltbar und einer Sportstadt nicht würdig." Foto: Simonis Wien

FPÖ-Mann Hofbauer, der im Präsidium des UHK sitzt, betont, dass die Freiheitlichen bereits im Jahr 2017 einen Dringlichkeitsantrag in der Sache im Gemeinderat eingebracht hätten. Dieser sei aber mit dem Hinweis, dass „bereits alles in Planung“ sei, abgeschmettert worden. „Leider handelte es sich nur um ein leeres Lippenbekenntnis, dem seitens der zuständigen SPÖ-Verantwortlichen keine Taten folgten“, sagt Hofbauer, der ob bereits entwickelter Konzepte von einem „Trauerspiel“ spricht und kritisiert: „Die ganzen Planungen haben nicht nur die Zeit vieler freiwilliger Stakeholder aus den Vereinen gestohlen, sie haben auch sehr viel Geld verschlungen und einen motivierten Sponsor vor den Kopf gestoßen.“

Hofbauer glaubt, dass der Stillstand in der Sache dem Projekt „Badearena neu“ geschuldet ist, dessen Kosten sich zuletzt im Bereich von rund 40 Millionen Euro bewegten. Er fordert auch in Anbetracht der jüngsten Notlage der Union Sporaktrobatik ein Umdenken: „Diese Zustände sind unhaltbar und einer Sportstadt nicht würdig. Ich fordere, dass vom Bürgermeister endlich entsprechende Maßnahmen gesetzt bzw. dringend notwendige Mittel freigegeben werden.“ SPÖ-Gemeinderätin Alexandra Ambrosch versprach im Zuge der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung des UHK, die Thematik spätestens im kommenden Jahr wieder aufs Tapet bringen zu wollen.