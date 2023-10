Bauarbeiten in Krems: Straßen werden Zug um Zug saniert

Zug um Zug erneuter die Stadt Krems laufend auch andere Straßen. Die Sanierungsarbeiten schreiten aktuell zügig voran.

Wichtig für die Sicherheit und den Komfort

Die Belagssanierung in der Steiner Donaulände, in der Rechten Kremszeile, in der Heinemann- und der nördlichen Utzstraße wurden in den letzten Wochen erfolgreich abgeschlossen. „Die Stadt Krems benötigt gut instand gehaltene Straßen für die Sicherheit und den Komfort der Bürgerinnen und Bürger“, erklärt der für Infrastruktur zuständige Stadtrat Werner Stöberl. „Daher wird weiterhin in die Instandhaltung und Sanierung investiert.“

335.000 Euro flossen in die Sanierungen

Die Belagssanierungen der Fahrbahnen umfassten das Abfräsen der bestehenden Oberfläche und das Aufbringen einer Asphaltverschleißschicht. Diese Maßnahmen wurden zuletzt in der Steiner Donaulände, Rechten Kremszeile, Heinemann- und nördlichen Utzstraße durchgeführt. Die Gesamtkosten für diese Projekte betrugen beachtliche 335.000 Euro. Sanierungsarbeiten erfolgten auf insgesamt rund 5.100 Quadratmetern.

Bertschingerstraße und Stadtgraben folgen

In Vorbereitung befinden sich weitere Sanierungsarbeiten, darunter die Bertschingerstraße (unter den ÖBB-Brücken) und auch Teile des Stadtgrabens. Die Arbeiten werden je nach Witterung, immer in Abstimmung mit anderen Bauvorhaben und Straßensperren nur im nötigen Mindestausmaß durchgeführt.