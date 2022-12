Poly Gföhl hoch im Kurs

Die PTS Gföhl existiert seit dem Schuljahr 1966/67. Praxis und Theorie waren damals wie heute ein Erfolgsrezept und auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Seit Bestehen hat das Poly rund 1.400 Absolventen hervorgebracht – darunter eine beträchtliche Zahl an Preisträgern bei Berufs-, Staats-, Europa- und Weltmeisterschaften. Zuletzt holte Johannes Latzenhofer aus Jaidhof den Vizeweltmeistertitel der Dachdecker (die NÖN berichtete).

Beim Schüler- und Elterninfoabend stellten Direktor Mario Simlinger mit den Berufsinformationslehrerinnen Helga Schön und Astrid Denk die PTS näher vor: Pro Woche stehen 18 Stunden allgemeiner Unterricht und 13 Stunden Praxis auf dem Stundenplan.

Die Schüler können zwischen den Schwerpunkten „Dienstleistung“ und „Technik“ wählen. Im theoretischen Unterricht wird neben den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vor allem auf Digitalisierung und Politische Bildung fokussiert. In „Informatik“ vertiefen die Schüler ihr Wissen in MS Office, im Erstellen von Präsentationen und in den Chancen und Risiken von Social Media.

Ein starkes Bekenntnis für den PTS-Standort Gföhl gibt es nicht nur von den Gemeinden, sondern auch von den regionalen Betrieben, die vor Ort die gut qualifizierten Arbeitskräfte von morgen suchen.

Ansprechpartner für Interessierte: Helga Schön und Astrid Denk: 02716/8639.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.