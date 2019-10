NOEN Johann Sohm, Pensionist aus Krems

„Ich kaufe gerne am Markt, weil die Ware regional und das Angebot meiner Meinung nach besser ist. Außerdem kann man flexiblere Mengen bestellen. Im Supermarkt sind die meisten Produkte ja schon abgepackt.“ Fotos: Johannes Mayerhofer

NOEN Christian Kuhn, Softwareentwickler aus Krems

„Ich kaufe sowohl am Freitagsmarkt am Dreifaltigkeitsplatz als auch regelmäßig samstags am Markt beim Pfarrplatz ein. Meist Gemüse und Lammfleisch. Ich finde die Qualität deutlich besser, außerdem fällt beim Einkaufen nicht so enorm viel Müll an.“

NOEN Christine Schmid, Pensionistin aus Krems

„Ich bin regelmäßig hier, weil ich meine: Wenn man schon die Möglichkeit hat, unsere Bauern zu unterstützen, dann sollte man das auch tun. Hier habe ich als Kundin auch genaueren Überblick darüber, wo meine täglichen Lebensmittel so herkommen.“

NOEN Monika Göls, Pensionistin aus Krems

„Es kann sein, dass ich mir das nur einbilde, aber ich meine, dass die Qualität der Produkte auf den Märkten wesentlich höher ist. Vor allem das Brot und der Käse sind ein Wahnsinn hier! Und wenn man schon in der Nähe wohnt, kommt man natürlich gerne her.“

