Die Stadt Krems hat sich zu einem Topspot entwickelt, jedenfalls wenn es ums Wohnen geht: „Krems ist gefragter und teurer als St. Pölten“, erklärt Immobilien-Experte Stefan Tiefenbacher vom Immobilien-Büro RE/MAX Balance.

„Das sind Preise, die bezahlt wurden, keine Wunschpreise“Stefan Tiefenbacher

So müssten Kaufinteressenten für Neubauwohnungen in Toplage in Krems zwischen 4.500 und 6.000 Euro pro Quadratmeter lockermachen. Für Wohn-Grundstücke am elitären Kreuzberg betrage der Quadratmeterpreis zwischen 800 und 1.000 Euro, und auch in Gneixendorf sei mit Kosten zwischen 120 und 170 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. „Das sind Preise, die bezahlt wurden, keine Wunschpreise“, schildert Tiefenbacher.

Und wie sieht es im Bezirk Krems aus? Am teuersten ist der Speckgürtel um Krems. Dazu zählen Mautern und Furth, wo laut Tiefenbacher „teilweise hohe Beträge“ für die seltenen Baugründe bezahlt werden. „Freies Bauland gibt es sehr eingeschränkt, und der Preis bewegt sich um 200 Euro pro Quadratmeter“, schildert Mauterns Bürgermeister Heinrich Brustbauer.

Zum Kremser „Speckgürtel“ gehören auch Droß, Lengenfeld und Rohrendorf, die wie Furth und Mautern viele Einwohner dazugewonnen haben.

Die Nachfrage sei gewaltig, berichtet Rohrendorfs Bürgermeister Gerhard Tastl: „Wenn bei uns Wohnbaugrundstücke verkauft werden, dauert es zwischen einer Stunde und einer Woche, bis sie weg sind.“ Die Preise betragen laut Tastl knapp 100 Euro pro Quadratmeter.

Einen Bevölkerungsrückgang erlebten dagegen viele Wachauorte – was vielfach am Mangel an Bauland lag. „Seit etwa fünf Jahren dürfen wir wieder Bauland widmen“, glaubt Erich Polz, Bürgermeister von Rossatz-Arnsdorf, dass der Schwund gestoppt ist. Die Preise für Einfamilienhaus-Grundstücke in Rossatz liegen laut Polz bei 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter.

Im Norden gelegenes Rastenfeld sehr gefragt

Die günstigsten Grundstücke im Bezirk verortet Tiefenbacher nördlich von Gföhl. Etwa in St. Leonhard/Hw., wo es laut Bürgermeisterin Eva Maria Schachinger ein paar Baulandgrundstücke der Gemeinde zum Quadratmeterpreis von 14,53 Euro gibt.

Während die Bevölkerung im traumschönen, aber ruhigen St. Leonhard trotzdem zurückging, erlebt Rastenfeld, wo Gemeindegrundstücke 33 Euro pro Quadratmeter kosten, einen Boom. Das Geheimnis? Bürgermeister Gerhard Wandl sieht vier Gründe dafür: „Die günstige Verkehrslage, der Stausee, viele Betriebe und die gute Kinderbetreuung ab sechs Monaten.“