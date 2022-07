Drogen: Polizei will Präsenz in Innenstadt-Lokalen verstärken

Werbung

„Es ist ein Thema, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen.“ Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) lud Ende vergangener Woche zu einem vielfach geforderten Sicherheitsgipfel zur Drogenproblematik. „Wenn es den Fakten entspricht, dass immer mehr Jugendliche Drogen und chemische Substanzen konsumieren, müssen wir handeln“, stellte der Stadtchef einleitend fest und überraschte mit dieser Aussage. In den vergangenen Wochen hatte er stets betont, dass das vermeintliche Drogenproblem von der Opposition herbeigeredet worden sei.

Die war bei dem Treffen übrigens nicht dabei. Mit von der Partie war dafür Herbert Prandtner vom Bezirkspolizeikommando Krems, für den die Stadt „kein Drogen-Hotspot“ ist. Die Zahl der einschlägigen Delikte sei im Allgemeinen zwar seit Ende der strengen Pandemiemaßnahmen im Steigen begriffen, „aber sie ist weit geringer als noch vor der Pandemie.“ Dennoch werde die Polizei ihre „sichtbare Präsenz“ in den Innenstadtlokalen verstärken, versichert Prandtner.

Erster Joint vor erstem Bier

Manfred Schaffer, der Leiter des städtischen Jugendamtes, erklärt, dass die Fallzahl an Drogendelikten in der behördlichen Jugendarbeit sehr gering sei. Sozialarbeiterin Manuela Leoni meint, dass es kein explizites Drogenproblem in Krems gebe, sondern die Jugend generell ein Problem mit Konsum, zum Beispiel Social Media, habe.

