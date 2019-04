Schwimmteiche, Wanderwege, Mountainbike-Routen, Spielplätze, Almen mit Kühen, … – überall gibt es öffentliche Freizeitbereiche, für die die Gemeinde verantwortlich ist. Wenn ein Bürger einen Schaden erleidet, haftet im Endeffekt der Bürgermeister. Die NÖN wollte wissen, wie die Bürgermeister damit umgehen.

„Ich kann nicht bei jedem Unfall, der mir im Wald passiert, den Grundbesitzer beschuldigen.“Jaidhofs Gemeindeoberhaupt Franz Aschauer

„Ja, wenn etwas passiert, bleibt der Bürgermeister über“, ärgert sich Jaidhofs Gemeindeoberhaupt Franz Aschauer. „Es gibt aber auch eine Eigenverantwortung. Das Gesetz gehört geändert!“, fordert er. Im Gemeindegebiet hat Jaidhof einen Teich, der zum Baden genützt wird. „Es ist ein Erholungsteich.“ Schwimmen sei aber nicht verboten. Aschauer betont, dass jeder auch eine Eigenverantwortung hat. „Ich kann nicht bei jedem Unfall, der mir im Wald passiert, den Grundbesitzer beschuldigen.“

Gleich zwei Teiche, die zum Baden genützt werden, gibt es in der Gemeinde Krumau. „Wir verlangen keinen Eintritt, haben damit auch keine Aufsichtspflicht“, betont Bürgermeister Josef Graf, obwohl er weiß, dass auch hier die letzte Verantwortung bei der Gemeinde liegt. „Auch Fische sind da sicher ab und zu drin“, denkt Graf an den Fall, in dem ein Hecht ein Kind ins Bein gebissen hat und der Bürgermeister zur Verantwortung gezogen wurde.

„Auch die Kinderspielplätze sind heikel“, weiß Graf um eine weitere Verantwortung. „Wenn ein Kind mit dem Kopf voran die Rutsche benützt, kann man nicht verhindern, dass es sich verletzt. Die Gemeinde kann nicht auf jedes Kind aufpassen“, fordert Graf Verantwortung der Eltern ein.

NOEN Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer: Appell an Einsatz des „Hausverstandes“.

An die Eigenverantwortung der Bürger appelliert auch Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer. „Gesetzlich ist klar geregelt, dass es eine Verantwortung für Liegenschaften und Geräte gibt. Aber es sollte verstärkt in den Fokus kommen, dass man den Hausverstand einsetzt.“

Man lebe in einem Rechtsstaat, daher seien Bürgermeister oder Liegenschaftseigentümer gut beraten, Vorsicht walten zu lassen. „Wenn man beispielsweise die jährlich vorgeschriebenen Überprüfungen der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen vornehmen lässt, hat man, wenn was passiert, jedenfalls gegenüber der Staatsanwaltschaft eine deutlich bessere Position“.

Fotos: Martin Kalchhauser Gerhard Tastl: „Mehr Verantwortung ist Garantie für mehr Engagement.“

„Wenn heute wer gegen eine Mauer rennt, wird er sich weh tun!“ Gelassen sieht Rohrendorfs Bürgermeister Gerhard Tastl die Angelegenheit. Die Überprüfungen der Kinderspielplätze seien wichtig.

Darüber hin aus gebe es aber keine Garantien. „Für mich ist das weniger Problem, als dass es ein paar Narren gibt, die immer alles anzeigen.“ Er sei sich bewusst, dass er als Letztverantwortlicher übrig bleibe, aber: „Bei allem, was ich selbst verantworten muss, ist auch mehr Engagement dahinter.“

„Wenn heute wer gegen eine Mauer rennt, wird er sich weh tun!“

Auch wenn er damit gegen die eigenen Interessen spreche, wirke das gegen Ermüdung bei Vorsichtsmaßnahmen. „Im Endeffekt kann ich an jeder Regelung Positives und Negatives finden.“ Durchaus anfreunden kann sich Tastl mit dem Appell, mehr Selbstverantwortung des Einzelnen einzufordern.

Komplex gestaltet sich die Rechtslage in Dürnstein. Die beliebten Wanderwege zur Ruine sind Grund der Forstverwaltung Starhemberg. Gepachtet sind sie von der Gemeinde, die Wegerechte hält aber der Touristenklub, der damit auch haften müsse, erklärt Bürgermeister Johann Riesenhuber. Anders verhalte es sich in der Ruine selbst, da hafte wiederum die Gemeinde.

„Dafür haben wir aber eine Gemeinde-Haftpflichtversicherung“, sagt Riesenhuber, der beruflich bei einer Versicherung tätig ist und die Gemeinde in dieser Hinsicht seit 15 Jahren betreut. Erinnern könne er sich nur an einen Fall, in dem Geld gefordert worden ist. „Da ging es um eine Verletzung am Treppelweg, für den aber wieder die viadonau verantwortlich ist.“