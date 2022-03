Kollision von Pkw mit Lkw forderte drei Verletzte

Die Frau wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Leichte Blessuren erlitten die jeweiligen Kfz-Lenker im Alter von 49 und 73 Jahren. Sie wurden in das Uniklinikum Krems gebracht.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden