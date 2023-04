Kein Alkohol: Durstiger drohte Kremser Lokal abzufackeln

„Ich hatte damals eine schwierige Zeit hinter mir. Beruflich war es bei mir drunter und drüber gegangen, bis zum Privatkonkurs. Ich habe viel zu viel getrunken. Jetzt habe ich aber wieder Arbeit und versuche, mein Leben in den Griff zu bekommen“, versuchte der 40-Jährige vor Gericht, den unschönen Vorfall mit Alkoholisierung und seiner damals angeschlagenen Gemütsverfassung zu erklären.

Drohung war „nicht ernst gemeint“

„Ja“, gab er zu, dass er am 23. Oktober vergangenen Jahres in einem Kaffeehaus in der Kremser Innenstadt für turbulente Szenen gesorgt habe. Er sei alkoholisiert gewesen, und als ihm der Biernachschub verwehrt wurde, sei er ausgerastet. Der Chef habe ihn dann vor die Tür gesetzt, und er habe im Schanigarten lautstark seinem Unmut freien Lauf gelassen. Seine Äußerung, er werde wiederkommen und das Lokal niederbrennen, habe er „nicht ernst gemeint“, beteuerte er. Er bedauere auch, dass er beim Verlassen des Lokals den Windfang beschädigt und eine Glasscheibe aus dessen Halterung gefallen und zu Bruch gegangen sei.

Probezeit einer alten Strafe verlängert

Der mehrfach vorbestrafte Beschuldigte bat um eine „allerletzte“ Chance, die ihm der Richter letztlich gewährte: Der 40-Jährige wurde wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung zu 16 Monaten bedingt und einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Weiters wurde ihm die Weisung erteilt, einen Alkoholentzug zu machen. Vom Widerruf einer bedingten Strafnachsicht von fünf Monaten wurde abgesehen, die Probezeit aber auf fünf Jahre verlängert. Nicht rechtskräftig.

