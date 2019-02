Ein umfassendes Werk über die Mühlen am Kamp (Hammerschmieden, Mahlmühlen und Sägewerke) liegt vor – dank langwieriger, akribischer Recherchen des Gföhler Autors Friedrich Weber, der insgesamt 308 teilweise völlig verschwundene Anlagen aufgespürt und dokumentiert hat.

„Ich habe auch die Mühlen an allen Nebenflüssen in das Buch aufgenommen“, erklärt er über den mehrere Kilogramm schweren Wälzer. So ist das große Taffa-Einzugsgebiet ebenso im Werk zu finden wie Mühlen, die ab 1750 entstanden und längst Geschichte sind. „Es gibt da Mühlen an Orten, die vielen gar nicht bekannt sind.“ Eine Besonderheit des Buches ist Darstellung der Mühlen auf der Landkarte, wo auch Anlagen „aufleben“, von denen nicht einmal mehr Grundmauern existieren.

Band ist viel mehr als "nur" reines Sachbuch

Bedient hat sich der Heimatforscher dabei unter anderem der Pfarrmatriken, im Besonderen die Sterbebücher, anhand derer sich oft wechselvolle Geschichten nachvollziehen lassen. Teilweise gibt es auch umfangreiche Darstellungen samt Familienchroniken.

„Das Buch will jedoch über ein bloßes Sachbuch hinausgehen“, meint Weber. „So fließen Texte und Beschreibungen großer heimischer Dichter ein, werden Reisebeschreibungen aus vergangener Zeit berücksichtigt und an Hand von Wirtschaftsbeschreibungen die ökonomischen Bedingungen zu Beginn der 1930-er Jahre angeführt – eine Zeit, zu der das ,Mühlensterben‘ bereits eingesetzt hatte.“ Nicht nur der „mahlenden“ Zunft, auch der „malenden“ wird durch Einbindung heimischer Künstler Tribut gezollt.

Erhältlich ist das umfassende Werk in der Buchhandlung Schmidl in Krems, in der Buchhandlung Murth in Langenlois, in Gföhl (Volksbank, Glaswaren Daniel) oder direkt beim Autor (Mail an info@archiv-weber.at).

Friedrich Weber: Mühlen am Kamp; Eigenverlag, Druck: Berger, Horn; 546 Seiten, zahlreiche Illustrationen, 60 Euro