Das „Erste österreichische Museum für Alltagsgeschichte“ in Neupölla öffnet am 30. Mai im Rahmen des NÖ Museumsfrühlings wieder seine Pforten. Bei der Eröffnung um 14 Uhr wird der neue Themenschwerpunkt zur Geschichte der Flachsverarbeitung präsentiert. Neben Spinnrädern, Flachsbrecheln und Haspeln ist im Museum beispielsweise auch eine „Hoarrolle“ zu betrachten. Viele der früheren Werkzeuge zeugen von der Findigkeit ihrer Generationen, die sich selbst nützliche Geräte zimmern mussten, um sich die Arbeit zu erleichtern. In Summe werden im Museum auf ungefähr 150 Quadratmeter Fläche rund 800 historische Exponate ausgestellt und ausführlich erläutert.

Weiters erwarten die Besucher auch einige historische Dokumentarfilme über die Flachsverarbeitung und -ernte aus dem Jahr 1965, die auf einer großen Leinwand abgespielt werden.

Das „Museum für Alltagsgeschichte“ ist bis zum Nationalfeiertag, 26. Oktober, jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.