Golfclub Ottenstein zählt zu besten Österreichs

Eine Radiosendung zündete vor rund 35 Jahren den Funken für die Errichtung eines Golfplatzes in der Stausee-Region. Der Spatenstich erfolgte 1989, heute umfasst der „Diamond Golfclub Ottenstein“ 63 Hektar Fläche und 18 Löcher. Die Anlage zählt seit 2021 zu den 16 „Leading Golf Courses“ und wurde 2022 sogar als drittbeste Golfanlage Österreichs ausgezeichnet. Greenkeeper Joe Curtis ist für die Pflege der Grünanlage verantwortlich.

Start in den Arbeitstag um 5.30 Uhr in der früh

Es ist Montag, 5.30 Uhr: Der aus der südwest-englischen Stadt Gloucester stammende Golfwart Joe Curtis beginnt seinen Arbeitstag. Nach dem Check seiner Mails und dem Wetterbericht folgt um 6 Uhr die Teambesprechung mit seinen acht Mitarbeitern. Bei einer Tasse Kaffee wird der Tagesablauf – auf Englisch und Deutsch – besprochen. Die Mannschaft rückt um 6.30 Uhr aus, um den Platz für die Gäste auf Vordermann zu bringen.

Die Pflege der Rasenflächen – im speziellen der Greens rund um die 18 Löcher und der Fairway-Rasenflächen zwischen den Löchern – hat oberste Priorität. Immerhin wird die Anlage mehrmals jährlich von anonymen Testern besucht und in rund 400 verschiedenen Punkten bewertet.

Greenkeeper in England ausgebildet und nach Österreich gezogen

Der 38-jährige Greenkeeper Joe Curtis absolvierte im Jahr 2003 das Hartpury Agricultural College in Gloucester. Er zog mit seiner Familie im Juni 2021 nach Österreich.

Die morgendliche Tour von Joe führt weiter in die Werkstatt, wo Martin Schachinger die aus 27 Fahrzeugen – darunter zwölf Rasenmähern – bestehende Flotte wartet. Um 6.35 Uhr sitzt Joe selbst auf dem Golfcart, um den Platz zu besichtigen. Da es am Vortag geregnet hat, sind die Greens in einem guten Zustand. Die Rasenflächen rund um die Löcher werden im Sommer exakt auf eine Höhe von 3,25 Millimeter gemäht. Mit einem Messgerät nimmt Joe die Bodentemperatur und Feuchtigkeit ab. Je nachdem wird bewässert und gedüngt. Die Bewässerung steuert er auf seinem Handy minutengenau.

Der Golfplatz wurde ohne große Geländekorrekturen errichtet. Die Anlage hat ein Höhengefälle von rund 40 Meter und wird mittels eigener Pumpenanlagen mit Wasser von Teichen auf dem Golfplatz bewässert. Diese werden unter anderem vom Dobrabach gespeist und sind von öffentlichen Wasserleitungen völlig unabhängig. Der Golfplatz wird nachts bewässert – im Schnitt werden pro Nacht 250 Kubikmeter Wasser benötigt, im Hochsommer bis zu 500.

Platzpflege biologisch und im Einklang mit der Natur

Joe setzt nur biologische Dünger und Fungizide ein. Alles soweit möglich im Einklang mit der Natur: Immerhin brüten vor Ort Wildgänse und Schwäne – auch auf die Biber auf der Anlage ist man sehr stolz. Verschossene Golfbälle werden eingesammelt und für die Wiederverwertung gereinigt. Joe kehrt mit seiner Mannschaft um 14.30 Uhr zum Stützpunkt zurück.

Die Mitgliederzahl des „Diamond Golfclub Ottenstein“ stieg im Laufe der letzten zwei Jahre um rund 100. Jährlich wird der Golfplatz von mehr als 10.000 Golfbegeisterten besucht.

