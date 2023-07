Rettenbacher kauft Rettenbacher: Ein Traum wird wahr ...

Stoff für wirklich gute Geschichten schrieb und schreibt die Wachau immer schon -seit sich die Menschen dem Weinbau an den Steinterrassen, die vor Jahrtausenden von den Römern erbaut wurden, verschrieben haben.

Namen von Käufer und Verkäufer ident

Seit Kurzem ist die Wachau um eine Geschichte reicher: Günther Rettenbacher, „Weinliebhaber“ aus Salzburg, kaufte von seinem Vorgänger, dem Diplom-Sommelier, Erfolgswinzer und Namensvetter Günther Rettenbacher einen Hektar Rebfläche im Weinanbaugebiet der Wachau. Diese Konstellation ist einzigartig wie auch einmalig, denn die Namen des Neo-Winzers und des Ex-Winzers sind deckungsgleich. Sowohl Vor- als auch Familienname von Käufer und Verkäufer sind ident.

Die Weingärten befinden sich im Gemeindegebiet von Weißenkirchen. Der Presskeller-Standort ist in Spitz. Foto: privat

Wachauer Triebe und Wein im Blut

Die Herren Rettenbacher sind nicht verwandt, und doch sind beide Salzburger mit Tennengauer Wurzeln sowie neben den gleichen Vor- und Nachnamen mit der gleichen Liebe und Leidenschaft dem Wein verbunden. Neo-Winzer Günther Rettenbacher hat nun seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Geboren und aufgewachsen ist er als „Wirtshausbub“ im „Goldenen Stern“ in St. Koloman in Salzburg. Als das Wirtshaus in den Besitz seines älteren Bruders überging, trieb es Rettenbacher hinaus in die weite Weinwelt. 20 Jahre war er im Weingeschäft tätig. Nach Tätigkeiten für Weingüter in Spanien, Österreich und zuletzt für Weingüter in Südafrika keltert er heute seine eigenen Weine in Österreich: „Ich stamme aus einfachen Verhältnissen. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Und dass nur sie es sind, die die Triebe beeinflussen.“

Weingärten am Seiberer erworben

Die Weingärten, die Rettenbacher von Rettenbacher im Jahr 2020 erstanden hat, liegen im Gemeindegebiet von Weißenkirchen in der gefälligen Riede Harzenleiten über der Wehrkirche am Michaelerberg in der Weltkulturerbe Region Wachau. Im berühmtesten Weinanbaugebiet Österreichs gedeihen hier auf den jahrhundertealten, spektakulär angelegten Steinterrassen Weine von Weltruf. Als ambitionierter „Neu-Weinbauer“ erwarb Rettenbacher zusätzlich im Jahr 2021 weitere Weingärten am großen Seiberer im Gemeindegebiet von Weißenkirchen in der Riede Vorderseiber von der Familie Trautsamwieser und erweiterte damit sein Anbaugebiet deutlich.

Wachau-Newcomer setzt auf alte Stöcke

„Die kühlen Winde aus dem Hochland des Waldviertels verleihen den Wachauer Trauben große Würze, und eine sehr feine Eleganz und die pannonischen Ströme aus dem Osten geben ihnen Kraft und Fülle“, schwärmt Rettenbacher. „Meine Weinstöcke sind alles alte Stöcke, in denen jahrelange Erfahrung ruht, welche klimatische Schwankungen ausgleichen können.“ Die alten Steinterrassen speichern tagsüber Wärme und geben diese in der Nacht wieder ab. „Das Ergebnis ist ein weltweit einzigartiges, für unsere Rebsorten ‚Grüner Veltliner‘ und ‚Riesling‘ optimales Micro-Klima, mit perfekten Bedingungen für höchste Qualitäten und vielseitige Facetten!“

Bereits "heimisch" in den Wachauer Weingärten ist der Salzburger Günther Rettenbacher. Foto: privat

Ausbau von vier sortentypischen Weinen

Das ganze Jahr über werden die Weingärten von Günther Rettenbacher betreut, biologisch bearbeitet und vinifiziert. Nach strengsten Qualitätskriterien werden in seinem Presskeller in Spitz an der Donau ausschließlich die eigenen handgelesenen Trauben verarbeitet, vergoren und abgefüllt. Es werden vier sortentypische Wachauer Weine ausgebaut: Grüner Veltliner Federspiel, Grüner Veltliner Smaragd, Riesling Federspiel und Riesling Smaragd – streng nach den Vinea Wachau Kriterien.

Lebenstraum geht jetzt in Erfüllung

„Mit Freude, Demut und Respekt“ geht Rettenbacher an seine neue Aufgabe heran. Wein in der Wachau machen zu dürfen, war Rettenbachers Lebenstraum, den er sich nun erfüllt. Das Weingut Rettenbacher vereint Tradition mit Moderne, kombiniert Frische mit Freigeist und geht einen eigenständigen Weg auf traditionellem Boden. Aus der von Gott geschaffenen Natur, Jahresbegleitung, stellt das Weingut Weine mit unterschiedlichen Facetten her und füllen diese ‚Zeitkapseln‘ aus Weintrauben, Mineralboden und Micro-Klimabedingungen in Flaschen ab.