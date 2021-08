Seit über 30 Jahren gibt es den Verein Arche Noah, der sich für die Erhaltung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt einsetzt. In dieser Zeit wurde ein riesiges Samen archiv, eine „Genbank“, aufgebaut, das derzeit etwa 5.500 Sorten, darunter alte, seltene und regional angepasste Sorten, umfasst. Den Hauptanteil nehmen dabei die etwa 800 Bohnen-, 600 Paradeiser- und 150 Erbsensorten ein.

Dieses Saatgut, das regelmäßig auch regional angebaut und vermehrt wird, wird auf herkömmliche Weise in luftdichten, beschrifteten Flaschen gelagert. Da jedoch Keimfähigkeit und Triebkraft nach etwa drei bis vier Jahren stark abnehmen und nicht alle 5.500 Sorten innerhalb von vier Jahren durch Anbau erneuert werden können, wurde nun eine Gefrierkammer eingerichtet, in der der größte Teil der Samen, etwa 5.000 Sorten, bei minus 19 Grad und in sehr trockener Umgebung länger und zukunftssicher gelagert werden kann.

Umweltministerin Leonore Gewessler nahm nun die Einladung an, sich den Arche-Noah-Schaugarten mit Samenarchiv und Gefrierkammer anzusehen, und sie fühlte sich „wie im Paradies“. Obfrau Christine Jasch und Neo-Geschäftsführer Volker Plass (er übernimmt mit September diese Funktion von Bernd Kajtna) erläuterten die Aufgaben und Ziele des Vereins und forderten die Ministerin auf, Maßnahmen der Biodiversitätsstrategie umzusetzen, um die Sortenvielfalt langfristig zu schützen und zu erhalten. „Gut wäre es auch, private und öffentliche Samenarchive zu vernetzen“, regte Plass an. Ebenso wichtig ist den Arche-Vertretern die Durchsetzung des Verbots von Patenten auf gentechnikfreie Pflanzen und Saatgut.