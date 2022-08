Weinbauschule Krems: Nachhaltiger Schutz für Umwelt

Werbung

Auf eine biologische Methode setzt man in der Weinbauschule (WBS) Krems beim Abbau von Pflanzenschutzmitteln.

Biologischer Schadstoff-Abbau

Am Lehr- und Versuchsbetrieb der WBS Krems stehen ökologische Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion im Mittelpunkt der Arbeit. Ein wichtiger Teil dieser nachhaltigen Wirtschaftsweise ist der Einsatz einer sogenannten Phytobac-Anlage, womit Reste von Pflanzenschutzmitteln und Reinigungswasser gesammelt und biologisch von Pflanzen abgebaut werden.

Verantwortung für intakte Umwelt

„An der Weinbauschule Krems setzt man auf eine innovative und umweltschonende Wirtschaftsweise im Wein- und Obstgarten, womit man Verantwortung für eine intakte Umwelt und den Schutz der Ressourcen übernimmt", lobt Bildungs-Landesrätin Christiana Teschl-Hofmeister. "Dabei spielen der nachhaltige Schutz der Gewässer und der Böden eine zentrale Rolle, was mit der neuen Phytobac-Anlage vorbildlich gelingt.“

Praktische Anwendung erprobt

Auch im praktischen Unterricht sei dieses Bio-System im Einsatz, und die Schülerinnen sowie Schüler erlernten so den Einsatz einer innovativen Technologie, die in die Zukunft weise. „Mit der sogenannten Phytobac-Anlage wird verhindert, dass beim Befüllen und Reinigen der Spritzgeräte Schadstoffe in die Kläranlagen oder die umliegenden Gewässer gelangen", erklärt Landesgüterdirektor Erhard Kührer, der an der Schule Fachbereichskoordinator für Weinbau ist.

Meilenstein im Gewässerschutz

"Das Waschwasser, in dem sich noch Reste von Pflanzenschutzmitteln befinden können, wird in einem großen Behälter gesammelt. Die Flüssigkeit wird dann als Gießwasser in geschlossene Pflanzentröge geleitet, wo sie von Pflanzen aufgenommen und von Mikroorganismen biologisch abgebaut wird“, so Kührer weiter. Zu diesem Meilenstein des Gewässerschutzes gehöre auch das fachgerechte Befüllen der Spritzgeräte mit Pflanzenschutzmitteln. Somit kommen Anwenderinnen und Anwender mit den Substanzen gar nicht direkt in Berührung“, so Kührer.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.