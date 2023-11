Kirchturm bröckelt ab

Seit Monaten ist der Platz rund um den Hadersdorfer Kirchturm abgesperrt. Wer die Kirche genauer betrachtet, merkt auch hier, dass der Verputz nicht mehr in Ordnung ist und dringend einer Sanierung bedarf. Noch heuer soll mit ersten Arbeiten zur Sanierung begonnen werden.

Baubeginn schon in wenigen Tagen

Nach dem Abbröckeln von Fassadenteilen am Hadersdorfer Kirchturm war Gefahr im Verzug: Um nicht vorbeigehende Passanten, oder gar Schüler aus der angrenzenden Schule zu gefährden, wurde der Raum großflächig abgesichert. Schon in den nächsten Tagen wird ein Bautrupp anrücken, der weitere Verputzteile abzuschlagen, die vermutlich im Lauf des Winters abfallen könnten. 2024 wird mit der Sanierung – vorerst lediglich des Kirchturms – dann begonnen: „Alleine für den Kirchturm gibt es erste Kostenschätzungen, die von mindestens 300.000 Euro sprechen“, weiß Pfarrer Dechant Ernst Steindl zu berichten. Der Rest des Verputzes am Kirchenschiff soll dann im Jahr 2025 erneuert werden. Kostenschätzungen gibt es noch keine, aber es wird mit mehreren 100.000 Euro gerechnet.

Viele wollen für Kirche spenden oder helfen

Groß ist aber die Hilfsbereitschaft, die den Verantwortlichen entgegenschlägt: So hat es bereits ein Benefiz-Kabarett gegeben, bei dem sich Martin Neid und das Trio Klavio nicht einmal die Anfahrtskosten ersetzen ließen. Weitere Benefizabende (aber erst im nächsten Jahr) werden en Jazzbrunch, Auftritte verschiedener musikalischer Gruppen und auch Kulinarisches geben. Für Anfragen steht Pfarrer Ernst Steindl unter 0664/6216828 zur Verfügung. Beim Erntedankfest am kommenden Sonntag wird übrigens die neu gegründete Kindersinggruppe „KJUSIG“ unter Peter Holik erstmals auftreten.

Mit Hilfe des Bundesdenkmalamtes wird in den kommenden Wochen auch ein „absetzbares Spendenkonto“ eingerichtet, mit dem steuerlich begünstigt Spenden lukriert werden können.