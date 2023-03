Barocker Pavillon in Schiltern erhält neues Dach

Es ist ein luftiges Dach, das den quadratischen barocken Pavillon im Schlossgarten (Arche-Noah-Schaugarten) bedeckt. Immer wieder lockerten sich Dachziegel, Ausbesserungsarbeiten mussten durchgeführt werden.

Arbeiten schon Ende April fertig?

Nun wurde die Dachsanierung nach zahlreichen Gesprächen zwischen Bundesdenkmalamt (BDA), Stadtgemeinde Langenlois und Psychosozialem Zentrum (PSZ) als Eigentümerin in Angriff genommen. Die Dachlattung wird großteils erneuert. Um die Dachfläche möglichst originalgetreu wiederherzustellen, werden über 3.500 neue Dachziegel eingehängt, die in Form und Farbe an alte Dachziegel angelehnt sind. Die Kosten – PSZ-Geschäftsführer Peter Binder beziffert sie mit etwa 50.000 Euro – teilen sich Land NÖ, BDA und Stadtgemeinde. „Pünktlich zur Schaugarten-Eröffnung am 28. April sollen die Renovierungsarbeiten fertig sein“, freut sich Bernd Kajtna, stellvertretender Geschäftsführer der Arche Noah. In den Sommermonaten sollen im und rund um den Pavillon auch wieder Veranstaltungen stattfinden.

Malereien aus dem 19. Jahrhundert

Erbaut wurde der Pavillon („Sala terrena“) Anfang des 18. Jahrhunderts, die Innenwände schmücken Landschaftsmalereien aus dem 19. Jahrhundert. Was nun noch fehlt, ist eine Geschoßdecke – laut historischer Unterlagen bildete ursprünglich eine Stuckdecke den oberen Raumabschluss, sie wurde um 1850 durch einen Wassereinbruch zerstört. Der Schilterner Verein RuGus setzt sich für deren Neuerrichtung ein. Es gab bereits Kostenschätzungen, eine Realisierung steht allerdings noch in den Sternen.

