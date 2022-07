„Schäbig, schändlich“: Resch feuert gegen Rosenkranz

Werbung

Ungewohnt scharfe Töne schlug Bürgermeister Reinhard Resch bei der Wahlkampfauftaktveranstaltung der SPÖ im Kloster Und an. Im Zentrum der Kritik des Stadtchefs: Die FPÖ und insbesondere deren Kandidat für die Bundespräsidentenwahl, Walter Rosenkranz.

Thema bei erster PK angesprochen

Der langjährige Kremser Gemeinderat, Nationalratsabgeordnete und nunmehrige Volksanwalt hatte in seiner ersten Pressekonferenz nach Bekanntwerden seiner Hofburg-Kandidatur das angebliche Kremser Drogenproblem kommentiert. Zuvor hatte der 59-Jährige über Kinder- und Jugendpolitik gesprochen.

„13-Jährige werden mit Drogen versorgt“

Ihm gehe es unter anderem um die „Gefahren, die aufgrund von Drogenhandel in Krems und auch in Österreich auf uns hereinprasseln.“ Und weiter: „Ich habe es hautnah erlebt, ich sehe es in meiner Heimatstadt, wie K.O.-Tropfen gang und gäbe sind, wo man leicht zu Drogen kommt, wo 13-Jährige bereits mit Drogen, mit Suchtgift versorgt werden und es wird weggeschaut. Das ist ein Zustand, den kann ich für meine Heimat Österreich einfach nicht tolerieren.“ Die Pressekonferenz wurde am Mittwoch in einer ZIB-Spezial via ORF live übertragen.

„FPÖ arbeitet mit Nestbeschmutzung“

„Die FPÖ arbeitet mit Nestbeschmutzung“, replizierte Resch am Donnerstagabend vom Rednerpult aus. Rosenkranz habe Krems zu einer „Dealerstadt“ erklärt, dabei gebe es lediglich eine kleine Szene, die man unter Beobachtung habe. Direkt an Rosenkranz gerichtet sagte der Stadtchef: „Herr Volksanwalt, das ist schändlich und schäbig, was Sie da machen. Sie betreiben einen Bundespräsidentschaftswahlkampf auf Kosten der Stadt Krems. Das ist einfach nicht in Ordnung.“

Susanne Rosenkranz reagiert

Rosenkranz wollte auf Nachfrage der NÖN keinen Kommentar zu der scharfen Kritik abgeben. Dafür äußerte sich seine Frau, die Kremser FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz, die die Causa „Drogenproblem“ vor einigen Wochen in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht hatte. „Fakt ist: Es gibt Drogen in Krems. Der Bürgermeister hat wahrscheinlich wirklich keinen Kontakt zu Jugendlichen. Aber wenn die eigene Tochter einmal mit K.O.-Tropfen betäubt nach Hause kommt, hört sich der Spaß auf. Wenn er meint, das ignorieren zu müssen, ist er nicht am richtigen Weg.“

