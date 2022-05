Weg vorgezeichnet: Resi goes Berlin

Werbung

Geschafft ist die dreijährige Schauspielschule, jetzt startet sie in ihre berufliche Karriere, die sie im Sommer gleich einmal nach Berlin führt, wo sie Teil von Paulus Mankers provokanten mehrstündigen Monumentaldramen „Die letzten Tage der Menschheit“ und „Alma – a Show Biz ans Ende“ sein wird: Marie Theres Müller alias „Resi“, wie sie gerufen wird, hat das Zeug, ganz groß rauszukommen.

Für die nunmehr 22-jährige Langenloiserin – sie ist mit ihrer Familie vor über zehn Jahren aus Weißenkirchen in die Kamptalstadt gezogen – war immer klar, dass sie Schauspielerin werden würde. Verkleiden und Rollenspiele prägten schon ihre Kindheit, unter der Leitung von Luzia Nistler stand sie das erste Mal auf der Bühne.

Die Zeit der Ausbildung an der Schauspielschule Krauss war Pandemie-geprägt eine schwierige, mit vielen Testungen und strengen Maßnahmen, aber „mit der Zeit arrangiert man sich mit der Situation und findet einen neuen Alltag“, habe sie „tolle Leute getroffen und durfte von wirklich guten DozentInnen lernen“, resümiert sie. Sie stand auch während dieser Zeit schon auf der Bühne, hatte Musical- und Theaterengagements, unter anderem im Wiener Theater Center Forum, bei der Kellergassencompagnie in Absdorf oder auf der Wagram-Bühne. Und man sah sie auch im Fernsehen in einer Soko-Donau-Folge.

Derzeit probt sie für ihr Abschlussstück: Gemeinsam mit 12 Kommilitonen des Abschlussjahrgangs der Schauspielschule Krauss wird im Schauspielhaus in Wien Schillers Stück „Wilhelm Tell“ inszeniert. „Wen ich spielen werde, möchte ich nicht verraten. Aber es ist eine sehr spannende Rolle, die im Laufe des Stücks eine tolle Entwicklung durchmacht“, findet sie es „cool, ein so klassisches Stück mal etwas anders anzugehen“.

