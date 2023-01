Die junge „Alma“ aus Langenlois

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Ihre dreijährige Ausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien hat sie im Vorjahr mit Auszeichnung abgeschlossen, jetzt ist sie voll ins Berufsleben gestartet: Marie Theres Müller, Schauspielerin aus Langenlois.

Schon im vergangenen Sommer hat sie in Berlin für Furore gesorgt: In Paulus Mankers Erfolgsstück „Alma – A Show biz ans Ende“, das die Lebensstationen und Lebenspartner Alma Mahlers in einem mehrstündigen Stationentheater thematisiert, spielte die 22-Jährige die junge Alma, die den Männern reihenweise den Kopf verdreht. „Berlin war eine einmalige Erfahrung. Das erste Mal im Ausland spielen, das erste Mal ein Polydrama und dann noch dazu dieses Stück, diese Rolle und Paulus Manker. Ich habe viel gelernt und bin gewachsen, schauspielerisch, aber auch privat“, erzählt sie.

Ebendieses Polydrama bringt Manker nun im Sommer im Südbahnhotel am Semmering zur Aufführung. Geplant sind Vorstellungen im Juni und Juli – und die sind bereits alle ausverkauft. Manker hat angekündigt, Aufführungen im August dranzuhängen, Karten dafür sollen ab Februar zu haben sein.

Die junge „Alma“ Marie Theres Müller mit Christian Korthals als Gustav Klimt. Foto: Sebastian Kreuzberger

Für Marie Theres Müller ist die „Alma“ eine sehr intensive Rolle: „Sie war eine sehr moderne Frau und dadurch auch gefangen in ihrer Zeit, unterdrückt vom Patriarchat. So einen Menschen zu spielen ist einerseits wahnsinnig toll und herausfordernd, aber auch beängstigend, da man weiß, dass diese Person wirklich gelebt hat“, hat sie ihren eigenen Alma-Ansatz gefunden. „Ich verkörpere diese Frau, werde sie aber nicht ‚sein‘“, will sie die Rolle im Sommer am Semmering weiterentwickeln und „in mir weiterleben lassen“.

Theater und Film – Marie Therese Müller will in beiden Genres reüssieren. Im Gasteinertal laufen derzeit Dreharbeiten zur achtteiligen neuen ORF-Serie „School of Champions“ über Schüler eines Elite-Skigymnasiums – auch da ist Marie Theres Müller in einer Nebenrolle zu sehen (ab 2024 im Fernsehen).

Und sie steht immer wieder auch auf der Theaterbühne: Im Bezirksmuseum Josefstadt in Wien stehen am 30. Jänner und 1. Februar „Unmögliche Interviews“ auf dem Programm, mit Müller in der Rolle der Adelheid Popp, Frauenrechtlerin und Sozialistin.

