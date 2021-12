Fünftes Buch: Erinnerungen an den Krieg

Margareta Thill hat ein neues Buch geschrieben: In „Wir Kriegskinder“ berichtet die Autorin über ihre Kindheit in Wien im Zweiten Weltkrieg: „Mir ist es wichtig, zu erzählen, wie es in Wien war. Die Zeitzeugen werden immer weniger.“

Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester ist sie nur wenige hundert Meter neben einer Fliegerabwehrkaserne aufgewachsen. Margareta Thill hat regelmäßig Gefechte hautnah miterleben müssen, ist bei Bombenangriffen weggelaufen und hat viel Zeit in Kellern verbracht.

Auch wenn die Lebensmittelversorgung ein täglicher Kampf war, „meine Schwester und ich hatten eine schöne Kindheit“, erinnert sich die Autorin zurück. Die Familie von Margareta Thill hatte Schrebergärten, in denen sie Gemüse anbauen konnte. „Meine Mutter ging regelmäßig zu Fuß aufs Land um auf Feldern Erdäpfel nachzuklauben“, so Thill. „Teilen war damals selbstverständlich, das ging mit dem wachsenden Wohlstand verloren.“

Zu Weihnachten hat die Scheiblwieserin sich über einen Christbaum gefreut, der voll mit Lametta behangen war: „Das Lametta haben damals die Flugzeuge abgeworfen, um das Radar zu stören.“

Ihre Mutter, Großmutter und Tanten halfen zusammen, um Thill und ihre Zwillingsschwester großzuziehen, schließlich war ihr Vater wenige Wochen vor ihrer Geburt an die Front berufen worden: „Wir waren ein Jahr lang Schreikinder“, berichtet sie. „Mein Vater ist erst aus dem Krieg zurückgekehrt, als wir schon in der Schule waren.“

Das Buch „Wir Kriegskinder“ ist beim Verlag Books on Demand unter http://www.bod.de unter der ISBN 978-3-7543-7053-7 oder signiert bei der Autorin Thill unter thillmarg@gmx.at erhältlich.