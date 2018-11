Vor dem BRG Ringstraße erinnert jetzt eine Tafel an den berühmtesten Schüler der Schule: Egon Schiele, „den niederösterreichischen Weltkünstler, der rund um den Erdball gefeiert wird“, wie Landesgalerie-Direktor Christian Bauer beim Festakt erklärte.

„Schon als kleiner Junge hat er sich in die Heurigen verliebt“

Dass Schiele zwei Monate lang in Krems die Realschule besuchte, war lange Zeit nicht bekannt. Als Christian Bauer sich mit diesem Anliegen an den damaligen BRG-Direktor Herbert Kefeder wandte, habe dieser „sofort die Bücher ausheben“ lassen und „alles in Bewegung gesetzt“, berichtete Bauer. Und tatsächlich fand sich der berühmte Name in den alten Aufzeichnungen.

Auch wenn Schiele die Kremser Realschule nach nur zwei Monaten ohne Benotung wieder verließ und seine schulische Laufbahn in Klosterneuburg fortsetzte, „ebenso erfolglos“, habe Krems ihn nicht mehr losgelassen, erklärte Bauer: „Schon als kleiner Junge hat er sich in die Heurigen verliebt, er hat Stein erkundet und das mittelalterliche Krems und Stein sehr verinnerlicht.“ Aus dieser Verbindung seien 1913 „vier der grandiosesten Städtebilder hervorgegangen, die in Schieles Schaffen existieren“, so Bauer.

Anlässlich des 100. Todestages des großen Künstlers haben Schüler des BRG unter der Leitung von Kunstlehrerin Gabriele Till und Musiklehrer Michael Strauss einen Egon-Schiele-Abend gestaltet – mit Schüler-Arbeiten zu Schiele-Werken und Musik der Formation „Kammerer-Türker-Strauss“. Unter den Rednern waren auch Kulturamtsleiter Gregor Kremser, Barbara Eggert (Donau-Universität und Kunstverein „raumgreifend“) sowie Barbara Wippl vom Egon Schiele Museum Tulln.