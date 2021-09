Der seit über eineinhalb Jahren im Raum stehende Abriss der Schillerstraßen-Häuser 2 und 4 könnte schon bald über die Bühne gehen. Der Magistrat hat der Wiener Haring Group, die hinter dem Bauvorhaben steht, die Abbruchgenehmigung erteilt. Die Anrainer, die seit Bekanntwerden des Vorhabens dagegen ankämpfen, haben nun zum letzten Strohhalm gegriffen und Berufung eingelegt. Sollte diese, wie auch alle Einwendungen zuvor, als unbegründet abgewiesen werden, dürfen die Bagger anrollen.

An vorderster Front der Kritiker stehen Gerlinde Mattanovich und Richard Scholter, die in einem benachbarten Objekt in der Kasernstraße leben. Sie betonen einmal mehr die historische Bedeutung der Schillerstraße als „Prachtstraße und ein in seiner Gesamtheit noch erhaltenes kulturelles Bauensemble“, das zu erhalten „über 170 Jahre lang gelungen ist“.

Die vom Abriss bedrohten Gebäude seien von einem Sachverständigen als „sehr erhaltenswürdig“ eingestuft werden. Eine Darstellung, der Baudirektor Reinhard Weitzer widerspricht: „Diese Information ist falsch.“ Die Ergebnisse einer kommissionellen Begehung seien auch noch nicht öffentlich präsentiert worden. Momentan werde an einer Aufarbeitung für eine Eigentümerinformation gearbeitet.

Die Anrainer üben sowohl inhaltlich als auch formell Kritik an dem Abbruchbescheid. So widerspreche die Verfahrensdauer von über 20 Monaten der in der NÖ Bauordnung gesetzlich vorgesehenen Frist von drei Monaten eklatant. Zudem sei der Gemeinderat erst so spät über den Bescheid informiert worden, dass die Behandlung der Thematik in der Sitzung am 22. September nicht möglich gewesen sei. Dazu teilt Weitzer mit, dass der Gemeinderat keine Baubehörde sei und demnach seitens der Behörde kein Grund bestünde, ihn über aktuelle Erledigungen zu informieren.

Die Haring Group will anstelle der vom Abriss bedrohten, unbewohnten Häuser 72 Eigentumswohnungen und eine Tiefgarage errichten. Im Zuge der emotionalen Debatte hat der Gemeinderat im Sommer 2020 eine Bausperre für die Schillerstraße verhängt. Die greift für das gegenständliche Vorhaben allerdings nicht mehr.