„Ayko“ war wohl das zutraulichste aller fünf Alpakas in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Weder Berührungsängste, noch Scheu, das mitgebrachte Futter der Besucher zu probieren, hatte das Tier. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. „Ayko“, der seit drei Jahren in Schiltern lebte, ist vergangene Woche gestorben. Todesursache war wohl eine Vergiftung.

Aufgekommen war der Verdacht, als das Tier eines Abends am Boden liegend vorgefunden wurde. Ein zur Rate gezogener Alpaka-Experte aus dem Weinviertel transportierte „Ayko“ noch in der Nacht in das Tierspital der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Dort verbesserte sich der Zustand erst sogar leicht, ehe das Alpaka den Kampf um sein Leben doch verlor.

Reinhard Kittenberger, dem Chef des beliebten Ausflugsziels in Schiltern, tut der Tod seines Tiers „sehr weh“. Umgekehrt herrscht bei dem Erlebnisgärtner aber auch Unverständnis. „Die Leute nehmen kiloweise Futter mit und schmeißen das rein. Dabei haben wir in allen Sprachen klar ausgewiesen, dass das Füttern der Tiere verboten ist.“ Kittenbergers Vermutung: Womöglich haben Kinder in den Erlebnisgärten giftige Beeren gepflückt und „Ayko“ zu fressen gegeben. Das Ergebnis einer Untersuchung durch die Veterinärmedizinische Universität soll in den kommenden Tagen Aufklärung liefern.