Eintauchen in das Land der Verzauberung

Im verträumten Schiltern bei Langenlois entfaltet sich auf über 50.000 Quadratmetern ein Rückzugsort der Natur. Die Kittenberger Erlebnisgärten mit ihren über 50 Themengärten sind gleichermaßen Anziehungspunkt für Erholungssuchende wie Quell der Inspiration von Hobbygärtnern aus dem In- und Ausland. Wie dieses Reich über die vergangenen 20 Jahre entstanden ist und welche emotionalen Achterbahnfahrten dahinterstecken, erzählt Reinhard Kittenberger in seinem Lebenswerk „Wunderland der Gartenfantasie“, das im Kral Verlag erschienen ist. Tipps für den eigenen Garten inklusive.

Auf ein Bier mit Popstar Falco

„Ich durfte noch einige Male mit Falco ein Bier trinken. Einmal, als er mich zu sich nach Hause einlud, war er richtig gut drauf und bot mir eine selbstgedrehte Zigarette an. Es fiel mir nicht schwer abzulehnen, ich bin Nichtraucher.“ In seinen über 40 Jahren als Gartengestalter durfte Reinhard Kittenberger Erfahrungen sammeln, die weit über das Anforderungsprofil seines Berufsstandes hinausgingen. Episoden wie jene mit Austropop-Ikone Hansi Hölzel alias Falco sind es, die den 60-Jährigen bis heute bewegen und die er in seinem Buch „Das Wunderland der Gartenfantasie“ erstmals mit der Öffentlichkeit teilt.

Phänologischer Kalender, Tipps

„Gartengeschichten und Erfahrungen“, unter diesem Motto erzählt Kittenberger in Zusammenarbeit mit dem Kremser NÖN-Redakteur Franz Aschauer die Entstehungsgeschichte von 35 seiner mittlerweile über 50 Themengärten, die die Kittenberger Erlebnisgärten zu einem der beliebtesten Ausflugsziele Österreichs werden ließen. Weder Botaniker noch Interessierte, die den grünen Daumen erst für sich entdeckt haben, kommen auf 200 Seiten zu kurz. Dafür sorgen Elemente wie der detailliert aufbereitete phänologische Kalender und hilfreiche Einsteigertipps für angehende „Gartler“.

Klimawandel ändert auch Gärten

Auch Kittenbergers Gespür für den Zeitgeist spiegelt sich im „Wunderland der Gartenfantasie“ wider. In der Geschichte seines Klimawandel-Gartens, der das Bild einer bei uns bis dato undenkbaren Pflanzenwelt zeichnet, schildert er, wie sich der Gärtner dem Thema Erderwärmung und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die natürliche Umgebung des Menschen nähert. „Bleibt unsere Vegetation erhalten, oder wird vieles von dem, was uns so wichtig ist, unwiederbringlich verschwinden? Und können wir etwas beitragen, um gegenzusteuern?“ Kittenberger stellt die gleichsam großen wie unangenehmen Fragen unserer Zeit.

Ziel: "Gartenglück vermitteln!"

Mit seinem Buch erfüllt sich Kittenberger einen Lebenstraum, er will aber auch Bewusstsein für die Schönheit, Reichhaltigkeit und Verletzlichkeit des Lebensraums Natur schaffen: „Der Mensch muss sich im Klaren sein, wie wertvoll es ist, ein erholungsförderndes Umfeld im Grünen zu haben. Die Kittenberger Erlebnisgärten veranschaulichen diesen Aspekt unseres Lebens in seiner Reinform. Dieses große Glück will ich den Leserinnen und Lesern näherbringen.“

„Wunderland der Gartenfantasie“ ist in allen Buchhandlungen und online um 29,90 Euro erhältlich.