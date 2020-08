Über großen Zuspruch bei den Ritter-Rost-Aufführungen in der Kittenberger Gartenarena freut sich das Team des Kindermusicalsommers. Exakt 6.316 Besucher haben die 21 Vorstellungen miterlebt (Zum Vergleich: 2013 startete die Serie in Schiltern, 2014 wurden schon 5.000, in den letzten Jahren etwa 9.000 Besucher gezählt). Aufgrund der großen Nachfrage in den letzten beiden Aufführungswochen wurde diesmal sogar eine Zusatzvorstellung angehängt.

„Es war uns ein großes Anliegen, trotz der coronabedingten Auflagen und Einschränkungen auch für Kinder eine professionelle Sommertheaterproduktion anzubieten“, sagt Intendant und Regisseur Werner Auer. Für alle Beteiligten und in allen Bereichen war heuer ein entsprechender Mehraufwand notwendig. Für die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes sorgten Erlebnisgärten-Geschäftsführerin Manuela Murth-Menhardt und Robert Stadler von Kultur Langenlois mit ihren Teams.

Was Auer aufgefallen ist: „dass das Publikum sehr verständnisvoll und diszipliniert war“ und dass heuer eher die Eltern und weniger die Großeltern als Begleitpersonen dabei waren.