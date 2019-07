Zu schnell unterwegs dürfte ein 18-jähriger Straßer am 23. Juli kurz nach 18 Uhr auf dem Heimweg von seiner Ferialpraxis in der Firma Kittenberger in Schiltern gewesen sein, als er mit dem Auto zwischen Schiltern und Langenlois im Bereich Neumühle von der L 44 abkam.

Das Fahrzeug stürzte vier Meter tief in den Wald, krachte mit der linken Seite gegen einen Baum und riss diesen um. Danach blieb der Pkw auf der Seite liegen.

Lenker wahrscheinlich nicht angegurtet

Nach der Versorgung durch den Notarzt und das RK Langenlois kam der lebensgefährlich verletzte Lenker, der nicht angegurtet gewesen sein dürfte, ins Kremser Krankenhaus. Dort wurde ein Beckenbruch diagnostiziert, auch der Verdacht auf Milzriss bestand.

Die FF Langenlois, die mit 15 Helfern und drei Fahrzeugen anrücke, musste zur Bergung des Autos dieses erst mit Hilfe der Kettensäge freischneiden.