Im Vorjahr ist er als „Jedermann“ in Salzburg eingesprungen und viel bejubelt worden, man kennt ihn als einen der „Fieslinge“ in der ORF-Serie „Die Vorstadtweiber“, er ist Romy-Preisträger und derzeit als Ausnahme-Schauspieler in aller Munde: Philipp Hochmair gastiert am Freitag, 6. September, in den Kittenberger Erlebnisgärten, wo er seine Interpretation von Goethes Meisterwerk „Werther!“ unter der Regie von Nicolas Stemann zum Besten gibt.

Erzählt wird Werthers Geschichte unter Verwendung des Originaltextes aus einer zeitgenössischen und privaten Perspektive. Eine Aufführung zwischen Lesung, Monodrama und Performance. Schon seit 1997 ist „Werther!“ auf Erfolgstour – die Produktion schaffte es bis ans Wiener Burgtheater, kann auf Auslandsgastspiele von Moskau bis Bogotá zurückblicken.

Karten gibt es bei Ö-Ticket.