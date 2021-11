Wegen 2G-Regel: Heurigen sperrt zu

„Wir mögen alle unsere Gäste und es widerstrebt uns, dass wir nun gezwungen werden, diese zu klassifizieren.“ Mit diesem Facebook-Posting und der damit verbundenen Ankündigung, die „Mayerei“ in Schiltern vorerst zu schließen, hat Christina Mayer für Aufsehen gesorgt. Die Heurigenwirtin verweigert die Umsetzung der 2G-Regel, die vorschreibt, dass nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder davon genesene Personen Gastronomiebetriebe besuchen dürfen. Eigentlich hätte die „Mayerei“ noch bis 12. Dezember offen gehabt.

Im persönlichen Gespräch geht Mayer näher auf ihre Beweggründe ein, bei 2G nicht mitzuspielen: „Unser Bekanntenkreis und unsere Stammgäste teilen sich auf 50 Prozent Geimpfte und 50 Prozent Ungeimpfte. Ich sehe nicht ein, Menschen aufgrund ihres Impfstatus den Zutritt zum Lokal verweigern! Sie haben uns im Lockdown unterstützt und jetzt sollen wir sie aussperren.“ In ihrem Betrieb habe es in der gesamten Pandemie keinen einzigen positiven Corona-Fall gegeben. Geimpfte und Ungeimpfte seien immer an einem Tisch gesessen. „Es ist nie gestritten worden, alle haben ihr Gegenüber akzeptiert.“

Die Rückmeldungen auf die Ankündigung, den Heurigen vorerst zu schließen, seien ausschließlich positiv gewesen. Die Kehrseite des extremen Schritts: „Ich muss mit weniger Geld auskommen. Aber glücklicherweise war die Sommersaison sehr gut.“ Aufsperren will Mayer erst wieder, wenn 2G abgeschafft wird. Bis dahin will sie ihr Publikum mit einem Abholservice bei Laune halten. Los geht es damit am ersten Dezember-Wochenende.

Selber ist Mayer nicht geimpft. „Aus Überzeugung“, wie sie sagt. „Ich glaube nicht, dass die Impfung der große Heilsbringer ist. Ich plädiere für testen, testen, testen.“ Sie und ihr Lebensgefährte Paul Buchinger, mit dem sie den Betrieb führt, seien regelmäßig PCR-getestet. Gerüchte, dass sie den Heurigen wegen einer Corona-Erkrankung zugesperrt habe, bestreitet Mayer. Das Foto eines negativen PCR-Testergebnisses postete die Weinbäuerin sogar auf Facebook.