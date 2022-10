Die letzte Nahversorgerin: Wilma Huber

Montag, 6 Uhr morgens. Wilma Huber sperrt ihr Geschäft, das gleichzeitig ihr Zuhause ist, auf. Die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten, wobei die Kunden vielmehr Hubers Bekannte sind. Schließlich kennt sie Jeden, der ihre kleine Verkaufsstube betritt. Als ehemalige Gastwirtin mit einer guten Portion Humor und einer in dieser Weise selten zu findenden positiven Grundeinstellung zum Leben genießt Huber im 625-Seelen-Dorf, das zur Gemeinde Langenlois gehört, einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie Erlebnisgärten-Chef Reinhard Kittenberger oder Ortsvorsteher Harald Groll.

Die frisch gebackene 85-Jährige ist für die Einheimischen nach der Schließung des letzten Geschäfts, der Post-Filiale und des letzten Gasthauses neben den Heurigen im Ort so etwas wie die letzte Anlaufstelle zum Informationsaustausch in Schiltern. Wer bei „der Wilma“, wie Huber von den Allermeisten liebevoll genannt wird, einkauft, der kommt meist nicht nur für das frische Gebäck der Bäckerei Prinz aus Gföhl, in deren Auftrag sie seit 1992 als Nahversorgerin auftritt, sondern auch zum Tratschen.

Ich mache das einfach gern, weil sonst hätte ich schon längst zugesperrt.

Das sei es auch, was sie bis zum heutigen Tag motiviere, sechs Mal pro Woche von sechs bis neun Uhr morgens im Geschäft zu stehen: „Das hält mich geistig fit. Und ich mache das einfach gern, weil sonst hätte ich schon längst zugesperrt.“

Geht es nach ihr, liegt dieser Tag noch in weiter Ferne. Huber ist für ihre 85 Jahre top-fit und legt nach wie vor größte Sorgfalt im Umgang mit ihren täglich rund zehn bis 15 Gästen, vorwiegend Stammkunden, an den Tag. Wenn sie die Arbeit nicht mehr ausüben kann, sei „Schicht im Schacht“. Huber ist seit 1985 verwitwet und hat berufstätige Kinder und Enkelkinder, denen die Zeit für die Abwicklung des Geschäfts fehlt. „Ich mache es so lange, wie mein Hirn gut ist“, sagt sie.

Der Zeitgeist gehe aber ohnehin in die Richtung, dass junge Leute lieber gesammelt im Supermarkt einkaufen, als einen Nahversorger aufzusuchen.

