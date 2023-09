Drei Tage lang wird Krems zur süßesten Stadt des Landes

Die Kremser Landstraße, eine der schönsten Einkaufsstraßen - wenn nicht überhaupt d i e schönste im Land -, verwandelt sich von Donnerstag, 14. September, bis Samstag, 16. September, zum süßesten Treffpunkt für alle Liebhaber von Süßigkeiten und Mehlspeisen.

Süße Meile verlockt zum Schauen & Kosten

Die Kremser Fußgängerzone wird zur „Sweet Street“ mit vielen süßen Highlights. Neben den rund 30 Lokalen, Konditoreien und Kaffeehäusern wird es Schleckereien bei zahlreichen süßen Marktständen in der Altstadt geben. Vorfreude auf Lebkuchen, Donuts, Zuckerwatte und kandierte Früchte bis hin zu extravaganten thailändischen Süßspeisen ist angebracht. Es gibt vieles zu entdecken und verkosten.

Start erfolgt mit einem „Zuckerlregen“

Das Programm ist ein wahres Feuerwerk an zuckersüßen Angeboten. Am Donnerstag geht es mit einem bunten Kinderprogramm und einem süßen „Zuckerlregen“ los. Bei einem lustigen Glücksrad für Klein und Groß gibt es süße Überraschungen. Außerdem sorgt die Kremser Young Dixie Band für ausgelassene Stimmung in der Fußgängerzone. Ab 17 Uhr lädt der Jones Store Krems in der Oberen Landstraße 16 zu einer Modenschau mit kühlen Drinks ein.

Weiter geht’s am Freitag mit dem großen Sumsi-Fest der Raiba, welches von 14 bis 17 Uhr die kleinen Gäste der Altstadt zu einem bunten Programm mit Spielen, Kinderschminken, Hüpfburg, Zuckerwatte und vielem mehr am Dreifaltigkeitsplatz einlädt. Für beste Stimmung sorgen an diesem Tag die Borderland Dixieband mit lässigen Sounds aus der Region und die Familie Leibetseder mit traditionellen Klängen von der Drehorgel.

Auch Genussmarkt auf „süßem Kurs“

Auch am Samstag wird es richtig zuckersüß – der Kremser Genussmarkt steht ganz im Zeichen der süßen Angebote mit Mehlspeisen, Früchte, Honig, ... Für alle Kinder gibt es von 9 bis 12 Uhr einen Kinderflohmarkt am Dreifaltigkeitsplatz und von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr einen kostenlosen Bastelworkshop mit HUKI, der Waldviertler Kinderwerkstatt, beim Simandlbrunnen. Traditioneller Volkstanz des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein und Live-Musik von verschiedenen Musikern verzaubern die Gäste. Ab 14 Uhr wartet ein besonders süßes Highlight: Die Kremser Zuckerbäcker präsentieren Österreichs größte Punschkrapferl-Pyramide. Der Erlös kommt dem Verein Impulse zugute.

NÖN-Tipp: Um 14 Uhr startet am Samstag, 16. September die „Genussstadtführung Sweet Street“. Im Rahmen einer Führung durch die historische Kremser Altstadt laden die Privatdestillerie Hellerschmid, die Honigwerkstadt und die Café-Konditorei Hagmann zu süßen Verkostungen ein. Das genaue Programm der ganzen dreitägigen Veranstaltung findet man unter www.krems.info.