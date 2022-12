Schleudertour auf B 37 endete im Straßengraben

Auf der Fahrt in Richtung Gföhl geriet eine 38-jährige Frau aus der Gemeinde Hadersdorf am Dienstag, 13. Dezember, kurz vor 7 Uhr ins Schleudern.

Verhängnisvolle Glätte

Wegen der Witterung war die Fahrbahn unterschiedlich griffig, stellenweise auch glatt. In einer leichten Rechtskurve kam die Lenkerin, die alleine im Fahrzeug war, von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen schlitterte in der Folge in den Straßengraben, wo er teils auf der eine PKW-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der B37 bei Kilometer 17,40 im Bereich Gföhleramt von der Fahrbahn ab, wobei das Fahrzeug in weiterer Folge im Straßengraben auf dem Dach landete.

Unfallopfer schon befreit

Da eine eingeklemmte Person vermutet wurde, löste der Diensthabende der Bezirksalarmzentrale Krems vorsorglich den Alarm "Menschenrettung" aus. Daraufhin rückten die örtlich zuständige FF Gföhl sowie die Helfer der benachbarten FF Lengenfeld aus. Zum Glück konnte bei Ankunft der Mannschaften bereits Entwarnung gegeben werden. Mit Hilfe nachkommender Autolenker hatte die Fahrerin bereits den Pkw verlassen können.

Lenkerin landete im Spital

Die Frau, die angesichts der problematischen Fahrbahnverhältnisse vermutlich zu schnell dran war und nach eigenen Angaben unverletzt blieb, wurde von den Sanitäter des RK Langenlois an Ort und Stelle betreut. Diese brachten sie anschließend sicherheitshalber ins Universitätsklinikum Krems. Dort entschieden die Ärzte, das Unfallopfer zur Überwachung stationär aufzunehmen.

Pkw hat nur mehr Schrottwert

Am Pkw der Hadersdorferin entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Gföhl, die mit zehn Helfern und zwei Fahrzeugen im Einsatz stand, führte in der Folge die Fahrzeugbergung mithilfe des Kranes der FF Lengenfeld (drei Fahrzeuge) durch. Die Beamten der Gföhler Polizeiinspektion leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

