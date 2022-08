CD aus Krems für Peter Turrini

Die Pandemie hatte verschuldet, dass dies lange nicht möglich war. 2016 traten die Sängerin Angelika Sacher und Keyboarder Klaus Bergmaier bei einem Gedenkkonzert für Sigi Maron in Berndorf auf. Dort war auch Autor Peter Turrini anwesend und erinnerte in einem Beitrag an seinen Freund.

Sein Gedicht „Lied der Operettensängerin“ durfte Bergmaier vertonen, erschien 2018 auf der CD „Wann, wenn nicht jetzt“.

Nun führte der Zufall Regie: Bergmaier und Gattin Andrea saßen bei einer Aufführung des Turrini-Stücks „Der tollste Tag“ hinter dem Schriftsteller. Und eine CD wechselte den Besitzer …

