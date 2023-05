Further Kellertage heuer mit zwei Premieren

Kommendes Wochenende – genau am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, ab 15 Uhr – erwarten die Besucher bei den Further Kellertagen gleich zwei spannende Highlights:

Lössdecke ist bis zu zwölf Meter dick

Im Rahmen einer geologischen Führung durch den Zellergraben am Samstag, 17 Uhr, stellt Geologe Hans-Georg Krenmayr das neue Buch „Löss und Wein im Hohlweg Zellergraben“ vor. Mitautor Hannes Seehofer gibt einen Ausblick: „Das Heft beschreibt die geologischen Besonderheiten und den Zellergraben als Naturraum. Schließlich sind die zehn bis zwölf Meter hohen Lösswände im Zellergraben durch ihre besondere Schichtung und die Göttweiger Verlehmungszone wirklich beachtlich.“ Geologe und Hauptautor Hans-Georg Krenmayr von Geosphere wird bei der Führung auf diese Besonderheiten eingehen.

Palter Becher als Replik zu sehen

Außerdem gibt es an beiden Tagen Führungen durch den Weinkulturkeller mit JOsef Teufner, dem Obmann des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Furth (FVVF), der sich auf sein Highlight besonders freut: „Erstmals wird im Weinkulturkeller ein Replikat des Palter Bechers zu sehen sein. Der Original-Becher in Silber aus dem 16. Jahrhundert ist in den 1970er-Jahren verschwunden. Er ist auch das Vereinssymbol von ,Vinum circa Montem‘.“

Weitere Termine für Besucher

Auch die kulinarischen Freunden kommen bei den Kellertagen nicht zu kurz: In den Kellern im Keller- und Zellergraben werden Weine verkostet und Schmankerl angeboten. Wer es nicht zu den Kellertagen schafft, kann den Weinkulturkeller im Mai an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen besuchen. Für Gruppen ab fünf Personen gibt unter www.fvvf.at individuelle Termine. Im Weinkulturkeller wird künftig auch das neue Buch über den Zellergraben um 10 Euro erhältlich sein.

Trinkgefäß-Original verschollen

Das Original aus dem 16. Jahrhundert war eine Silbertreibarbeit, vergoldet, 16,9 x 7,3 x 6,9 cm und stammte aus einer Augsburger Goldschmiedewerkstätte. Das Trinkgefäß war der Stolz und das Zeichen eines besonderen Wohlstandes der „Paltner Hauerzeche“ und wurde für einen ehrenvollen Umtrunk in der Gemeinschaft u. a. bei der Aufnahme eines neuen Mitgliedes, verwendet. Bei der Neugestaltung des Kremser Weinbaumuseums im Jahr 1963 kam der Becher als Leihgabe nach Krems. Nach dem Ende einer Ausstellung wurde das Original entwendet und gilt seither als verschollen.

Hochwertige Replik angefertigt

Anlässlich der 200 Jahr Feier der Pfarre und der Marktwappen-Verleihung durch die NÖ-Landesregierung an die Gemeinde im Jahr 1984 wurde ein Replikat, das von Studenten der Akademie der bildenden Künste in Wien gestaltet wurde, im Auftrag der Gemeinde angefertigt. Der „Palter Becher“ ist auch das Vereinssymbol von „Vinum circa Montem“, einer Markengemeinschaft von ca. 40 Winzern um den Göttweiger Berg.

Kellergassenbesuch als Erlebnis

Bei einer Führung im Weinbaumuseum des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Furth, im Kellergraben, kann das Replikat besichtigt werden. Anmeldungen für Gruppen ab fünf Personen können telefonisch unter 0664/73493676 oder www.fvvf.at erfolgen. Eine Weinverkostung im Anschluss an die Führung ist inkludiert. Bei einer Kellergassen und Weinriedenwanderung erfährt man einiges über Weinrieden, Weinsorten, Bewirtschaftung und Geschichte der Weinwirtschaft um den Göttweiger Berg.

