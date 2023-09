Übergriffe gegen Buben? Sextäter sitzt in U-Haft

Ein Missbrauchs-Verdachtsfall überschattet derzeit die Religionsgemeinschaft Betania Pfingstgemeinde. Eines ihrer Mitglieder sitzt in U-Haft. Der Mann könnte die Kontakte, die in Übergriffen mündeten, im Rahmen der Gemeinschaft angebahnt haben.

Staatsanwaltschaft: „Ermittlungen laufen“

Die Ermittlungen sind aktuell streng geheim. Seitens der Kremser Polizei gibt es keine Auskunft zum Stand der Nachforschungen. Staatsanwältin Elisabeth Sebek bestätigt immerhin, es sei „ein Ermittlungsverfahren gegen einen namentlich bekannten mutmaßlichen Täter“ anhängig. Der Mann befinde sich in U-Haft. Wegen des Opferschutzes gebe es aber derzeit keine weiteren Auskünfte.

Vorwürfe kommen von mehreren Opfern

Wie die NÖN aus Kreisen der Gemeinde in Erfahrung bringen konnte, geht es angeblich um einen rund 33-jährigen Verdächtigen. Der verheiratete mehrfache Vater soll Buben zu sich nach Hause eingeladen, sie im Schlaf begrapscht und sich dabei selbst befriedigt haben. Bei den Opfern des Kremsers handelt es sich nach Angaben eines Informanten um bis zu acht Kinder im Alter ab rund zehn Jahren.

Pastor Viorel Boldor ist über Fall informiert

Pastor Viorel Boldor gibt im Telefonat mit der NÖN zu, von dem Fall zu wissen. „Ich darf als Pastor dazu aber nicht mehr dazu sagen.“ Der Information, dass die Anzeige durch die Pfingstgemeinde erfolgt sei und so den Ball ins Rollen gebracht habe, widerspricht Boldor. „Das wurde von einer Familie eines Betroffenen angezeigt und ist eine rein private Sache der Familie“, geht Boldor auf Distanz zum mutmaßlichen Kinderschänder.

„Hat nichts mit unserer Kirche zu tun!“

Auf die konkrete Frage, ob der Verdächtige die Kontakte im Rahmen der Gemeinschaft angebahnt habe, bleibt der Pastor eine Antwort schuldig. „Die Sache ist klar: Wenn das geschehen ist, ist das von Gesetzes wegen strafbar. Aber das hat nichts mit unserer Kirche zu tun.“

Aus anderen kleinen Religionsgemeinschaften in Krems, die durch die Sache bereits in Verdacht gekommen sind, erreichten die NÖN Appelle, klarzustellen, dass diese mit den ungustiösen Vorfällen im sensiblen Bereich nicht in Zusammenhang gebracht werden wollen.