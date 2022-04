Alles rund um Bio: Regional-Markt eröffnet

Werbung

Die Nachfrage nach Bioprodukten steigt von Jahr zu Jahr. Einige Schönberger haben daher einen „Regional-Markt“ ins Leben gerufen. Zu diesem Zweck wurde extra auch ein gemeinnütziger Verein gegründet.

Am Karfreitag, dem 15. April, eröffnet dieser Regional-Markt erstmalig seine Pforten. Der Bauernmarkt bietet bis Ende Oktober jeden zweiten Freitag zwischen 14 und 18 Uhr größtenteils BIO-Produkte von Direktvermarktern aus der Region an. Das Sortiment ist dabei breit gefächert und reicht von saisonalem Gemüse und Obst über Kräuter, Käse, Brot, Honig bis hin zu Nudeln und Lammfleisch. Natürlich darf auch ein „Weinstandel“ der Winzer aus der Region nicht fehlen. Darüber hinaus werden alle ein bis zwei Monate thematische Schwerpunkte gesetzt und der Markt mit variierenden Kunsthandwerk-Produkten, Jungpflanzen und Weinverkostungen ergänzt. Gleich zur Eröffnung am Karfreitag dürfen sich die hoffentlich zahlreichen Kunden auf einen speziellen Ostermarkt mit Dekorationen, Blumen, Geschenken aus Filz, kunstvoll gestalteten Ostereiern, und vielem mehr freuen.

Das Interesse scheint groß: „Ideen und Interessenten für weitere Marktstände gibt es viele“, sagen die Initiatorinnen Maria Pinter und Valerie Ertl. „Aber jetzt gilt es erst einmal zu schauen, wie der neue Bauernmarkt von der Bevölkerung und in den umliegenden Gemeinden angenommen wird“. Angesiedelt wird der Markt am Parkplatz des Nah & Frisch-Marktes direkt an der Hauptstraße. Ansprechpartner: Valerie Ertl, 0676/7619119, oder Maria Pinter, 0664/4288113, E-Mail office@mariapinter.at. Nächster Termin wird dann am 29. April sein.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.